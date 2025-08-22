Vermittlung von Betreuung in häuslicher Gemeinschaft – die sogenannte 24-Stunden-Pflege nun auch in Berlin und Potsdam

Bereits seit Ende 2024 erweitert ein neuer SENCURINA-Standort in Berlin und Potsdam das bundesweite Netzwerk. Geleitet wird dieser von Alexander Zitron, der aus dem sozialen Bereich kommt und seit vielen Jahren mit Herzblut Menschen unterstützt.

Der gebürtige Prignitzer lebt seit rund zehn Jahren in Berlin-Steglitz und pflegt damit eine enge Verbundenheit zur Hauptstadt und zum brandenburgischen Umland. Neben seiner langjährigen Erfahrung im Umgang mit Familien und Senioren bringt Herr Zitron die offizielle Landesanerkennung zur Erbringung stundenweiser Alltagsunterstützung nach § 45b SGB XI mit. Damit können Betroffene und ihre Angehörigen neben der bewährten „24 Stunden“ Betreuung und Pflege in häuslicher Gemeinschaft auf flexible und individuelle Entlastung im Alltag zählen – praktisch, bodenständig und nah am Menschen.

„Gerade hier in Berlin und Brandenburg ist das Zuhause für viele mehr als vier Wände – dit is der Lebensmittelpunkt. Es geht darum, dass Menschen dort bleiben können, wenn“s gesundheitlich schwieriger wird“, betont Zitron.

SENCURINA vermittelt seit vielen Jahren Betreuungskräfte aus Osteuropa und steht für legale, transparente und faire Lösungen. Gemeinsam mit den Familien erarbeitet Herr Zitron einen individuellen Betreuungsplan, der zur jeweiligen Situation passt: Keine Betreuung von der Stange, sondern persönliche Begleitung mit Herz und Verstand.

Neben der eigentlichen Vermittlung unterstützt der Standort Berlin/Potsdam die Familien auch bei den vielen organisatorischen Fragen: vom Einrichten eines Betreuungszimmers über Hilfsmittelbestellungen bis hin zu Tipps für einen barrierefreien Umbau.

Als persönlicher Ansprechpartner bleibt Herr Zitron während der gesamten Betreuungszeit an der Seite der Familien – zuverlässig, vertrauensvoll und mit echter regionaler Verwurzelung. „Denn am Ende zählt: Die Angehörigen sollen wissen, ihre Liebsten sind jut versorgt – und können daheim bleiben.“

Seriöse Vermittlung mit Herz von sogenannten 24 Stunden Pflege- und Betreuungskräften sowie von stundenweiser Betreuung, Alltagshilfe und Demenzbetreuung

