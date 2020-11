Seniorenassistenten-Ausbildung bei der Help Akademie München

Die HELP Akademie informiert über die selbständigen Seniorenassistenten:

Es ist Zeit für Veränderungen, jetzt wartet viel erfolgversprechende Arbeit auf Sie.

Die Senioren möchten daheim betreut werden, die Heime sind nicht mehr besonders attraktiv in diesen Zeiten.

Nutzen Sie die Gunst der Stunde und helfen Sie als Seniorenassistenten.

Und immer daran denken: Erfolg ist fragil und will geplant sein.

Mit HELP erreichen Sie Ihre Ziele dann, wenn Sie sich dort gut ausbilden lassen und auch die ganz speziellen Existenzgründungs-Seminare besuchen. Zugeschnitten auf Ihre neuen Aufgaben.

Daher jetzt in eine sichere Zukunft investieren und Ihre Ausbildung in der HELP Akademie buchen.

Ihr Plan kann mit einer Vision beginnen, Ihr Vorhaben nimmt mit Hilfe von HELP schon bald Gestalt an.

Nutzen Sie die Vorab-Beratung, hier nimmt sich die Inhaberin persönlich viel Zeit für Ihre Fragen.

Nicht

entweder oder

Sondern

sowohl als auch

ist die Devise, die Sie vorwärts bringen wird.

Und denken Sie daran: wenn nur ein kleiner Teil schief läuft oder ein kleines Rädchen im Gefüge klemmt, kann das den gesamten Bereich, die ganze Planung oder den ganzen Zukunfts- Plan zerstören.

Darum ist die hohe Qualität der Ausbildung in der HELP Akademie so wichtig.

Die Zertifizierungen der Akademie durch den TÜV SÜD (AZAV-Zulassung als Bildungsträger) sowie der Regierung von Oberbayern sind Garant für die Zuverlässigkeit der Ausbildung.

Unser fast 50 köpfiges Dozententeam ist hoch motiviert und freut sich, Sie kennen zu lernen.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

