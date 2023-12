„Seniorenassistenz: Eine Huldigung zum Internationalen Tag der menschlichen Solidarität

mit „exklusivem Einführungsrabatt“ von 25 % für den nächsten Lehrgang im Frühjahr 2024

Am 20. Dezember 2023 feiern wir weltweit den Internationalen Tag der menschlichen Solidarität – eine Gelegenheit, die uns daran erinnert, wie wichtig es ist, sich füreinander einzusetzen und diejenigen zu unterstützen, die möglicherweise besondere Bedürfnisse haben.

In diesem Kontext rückt die Seniorenassistenz in den Fokus, eine Dienstleistung, die nicht nur die Lebensqualität älterer Menschen verbessert, sondern auch ein Zeichen echter menschlicher Solidarität setzt.

Um diesen Tag gebührend zu würdigen, präsentieren wir jetzt schon mit Freude eine exklusive und einmalige Einführungsrabattaktion mit 25 % Vergünstigung für unseren neuen Seniorenassistentenlehrgang jetzt mit integrierten Inhalten des Alltagsbegleiter §45 a, im Frühjahr 2024.

In unserer alternden Gesellschaft gewinnt die Betreuung älterer Menschen zunehmend an Bedeutung. Die Seniorenassistenz umfasst emotionale Unterstützung, soziale Interaktion, Hilfe bei alltäglichen Aufgaben und sogar kulturelle Aktivitäten. Durch die Seniorenassistenz können ältere Menschen ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen, selbst wenn gewisse Herausforderungen im Alltag auftreten.

Die Seniorenassistenz ist nicht nur eine Dienstleistung, sondern ein Akt der Solidarität. Es geht darum, sich in die Lage älterer Menschen zu versetzen, ihre Bedürfnisse zu verstehen und ihnen dabei zu helfen, ein würdevolles Leben zu führen. Die Solidarität, die in der Seniorenassistenz zum Ausdruck kommt, schafft eine Verbindung zwischen den Generationen und stärkt das soziale Gefüge unserer Gesellschaft. Es ist eine Möglichkeit, Wertschätzung und Respekt für die älteren Mitglieder unserer Gemeinschaft zu zeigen.

Der Internationale Tag der menschlichen Solidarität wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die Bedeutung der Solidarität als Grundwert in den Mittelpunkt zu rücken.

In diesem Sinne wollen wir durch unseren exklusiven Einführungsrabatt von 25 % für die Seniorenassistenten Ausbildung einen Beitrag zur Förderung der menschlichen Solidarität leisten. Besuchen Sie jetzt diese hervorragende Ausbildung zu dem einmaligen Sonderpreis von nur 2.000,00 EUR.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören und beraten Sie gerne

T: 089-21545920 oder info@help-akademie.de

