SeniorenAssistenz – Perspektive für Lebenserfahrene

Was ist, wenn der derzeitige Job mich nicht erfüllt? Wie kann ich eine Arbeit finden, die sinnstiftend, befriedigend und nah am Menschen ist? Wie lässt sich meine Lebenserfahrung beruflich nutzen? Und könnte die SeniorenAssistenz das Richtige für mich sein?

WAS IST SENIOREN-ASSISTENZ? – ONLINE-INFOABEND KLÄRT AUF

Das Weiterbildungsunternehmen Büchmann Seminare KG lädt am 6. Mai ab 18.30 Uhr zu einem kostenlosen Online-Infoabend über Zoom ein. Im Fokus steht ein Berufsbild, das Herz und Professionalität vereint: die qualifizierte SeniorenAssistenz nach dem Plöner Modell. Referentin Anja Mikulla aus Berlin ist selbst erfolgreich tätige Senioren-Assistentin. Sie zeigt auf, wie lebenserfahrene Menschen ihre Kompetenzen in einem Beruf mit tiefem Sinn einbringen können.

BERUFLICHE CHANCE MIT SINN

Die Ausbildung nach dem Plöner Modell bietet eine professionelle Basis für alle, die Senioren professionell im Alltag begleiten möchten. Abseits der Pflege geht es um soziale Teilhabe: von der Alltagorganisation bis zur Freizeitgestaltung. Das Ziel: Älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause ermöglichen.

Ob als zweites Standbein oder zur Existenzgründung – die 120-stündige Zertifizierung vermittelt Fachwissen in Psychologie, Rechts- und Abrechnungsfragen mit der Pflegeversicherung und Existenzgründung im sozialen Bereich. Der Infoabend beleuchtet das Berufsbild, die Ausbildungsinhalte und die hervorragenden Marktchancen innerhalb des größten Netzwerks professioneller Senioren-Assistenten in Deutschland. Infos gibt es unter Ausbildungsportal

ANMELDUNG

Interessierte erhalten die Zugangsdaten nach Anmeldung unter

Infoabendanmeldung

Büchmann Seminare bietet seit 20 Jahren die Ausbildung in der professionellen Senioren-Assistenz/Plöner Modell an. Das Weiterbildungsunternehmen hat das größte Netzwerk professioneller Seniorenbetreuer in Deutschland aufgebaut. Seminarorte sind Kiel, Hamburg, Berlin und Nürnberg.

Kontakt

Büchmann Seminare KG

Ute Büchmann

Einsteinstraße 1 1

24118 Kiel

017661633636



http://www.senioren-assistentin.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.