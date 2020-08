Seniorenbetreuung | SeniorenLebenshilfe Zuhause jetzt in der Region Schortens

Mit dem Wunsch, den Lebensabend in den eigenen vier Wänden zu verbringen, hat sich für viele ältere Menschen und deren Familien eine neue Herausforderung ergeben. Mit den Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe als Schnittstelle erhöht sich die tägliche Lebensqualität für Senioren. Lebenshelferin Kirsten Jakobs ist mit viel Emotion und Motivation im vorpflegerischen Bereich tätig und sorgt täglich dafür, dass Senioren Freude am Leben haben. Für mehr Informationen über die Leistungen der SeniorenLebenshilfe empfiehlt sich ein Besuch auf der Website www.seniorenlebenshilfe.de. Weitere Informationen zur Frau Jakobs gibt es unter Lebenshelfer in Schortens.

Spezialisierung im vorpflegerischen Bereich – Hilfe in Alltagssituationen

Zwischen der selbständigen Alltagsbewältigung und der Notwendigkeit einer Pflegedienstleistung gibt einen Zeitraum, in dem viele Dinge immer schwerer fallen. “Die Familie hat nicht immer ausreichend Zeit, bei der Wohnungsreinigung, bei Einkäufen und bei Arztbesuchen oder bei der Post zu helfen. Selbst die Zeit für Zwischenmenschliches und gemeinsame Unternehmungen ist begrenzt”, weiß Kirsten Jakobs von der SeniorenLebenshilfe. In diesem Bereich sind die freiberuflichen Lebenshelferinnen tätig, die dort unterstützen, wo Hilfe benötigt wird. Frau Jakobs ist in der Region Schortens tätig und gehört zu den passionierten Mitarbeiterinnen, die regelmäßig geschult und fortgebildet werden. Das neue Dienstleistungskonzept ist deutschlandweit das Einzige seiner Art, gibt die Geschäftsführung der SeniorenLebenshilfe bekannt und spricht dabei gezielt auf den vorpflegerischen Bereich an. SeniorenLebenshilfe heißt, verstehen und dort unterstützen, wo alltägliche Dinge schwer fallen und die Selbstbestimmung einschränken.

Individuelle Leistungen – die Praxis zählt

Jedes Leben verläuft anders. Manche Senioren können ihren Alltag aufgrund kognitiver Einschränkungen nicht mehr allein bewältigen. Andere Senioren vereinsamen, da die Kinder und Enkel aufgrund ihrer beruflichen Einspannung kaum Zeit für gemeinsame Aktivitäten und Gespräche finden. Die Lebenshelferin Kirsten Jakobs bietet als freiberufliche Mitarbeiterin der SeniorenLebenshilfe Unterstützung im Haushalt, beim Einkaufen oder als Begleitung im Alltag an. Arzttermine und behördliche Termine gehören ebenso zum Leistungsspektrum der Lebenshelferin wie Spaziergänge oder Besuche und Gespräche. Mit viel Empathie hört sie zu, übernimmt die Koordination und Alltagsorganisation, sowie Fahrten, für die ein PKW vorhanden ist. Die Abrechnung erfolgt auf Honorarbasis für die in Anspruch genommenen Leistungen.

Kirsten Jakobs | Die neue Lebenshelferin für Schortens und Umgebung

Senioren haben dank Kirsten Jakobs jetzt die Möglichkeit, alle Leistungen der SeniorenLebenshilfe in und um Schortens in Anspruch zu nehmen. Die fachlichen Voraussetzungen und Qualifikationen sind ebenso gegeben wie die Erfahrung, die im Umgang mit Senioren und ihren kognitiven Einschränkungen nötig ist. Kompetenzen mit körperlich und psychisch eingeschränkten Menschen hat die Lebenshelferin in ihrer beruflichen Laufbahn gesammelt. “Meine Bestimmung ist es, meinen Schutzbefohlenen mit Herz und Empathie, mit Tatkraft und mit Zeit zur Verfügung zu stehen. Ich freue mich darauf, Ihnen Alltag in Schortens und in der Umgebung vereinfachen zu dürfen.”

Über Kirsten Jakobs / SeniorenLebenshilfe

Kirsten Jakobs bietet ihre Leistungen auf selbstständiger Basis für die SeniorenLebenshilfe an. Sie ist im Einsatzbereich Schortens, sowie im Umland tätig. Die SeniorenLebenshilfe selbst ist eine Trademark der Salanje GmbH mit einem bundesweiten Netzwerk in der Seniorenbetreuung. Als Familienunternehmen legt das Unternehmen viel Wert auf Mitarbeiterkompetenzen und die umfassende Mitarbeiterqualifikation.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.