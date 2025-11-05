SeniorenLebenshilfe bekommt Zuwachs in Carlsberg – Mareike Bohland bietet Senioren Unterstützung zu Hause an

Carlsberg, 05.11.25. Seit mehr als 10 Jahren verfolgen die Lebenshelferinnen und Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe das Ziel, älteren Menschen eine geeignete Unterstützung im Alltag zu bieten. Mit dieser Hilfe können Senioren auch mit zunehmenden Einschränkungen selbstbestimmt und würdevoll zu Hause wohnen bleiben. Die neueste Seniorenhelferin Mareike Bohland arbeitet nun in Carlsberg für einen vielseitig erfüllenden Lebensabend „ihrer“ Senioren.

Vorpflegerisch helfen: Deutschlandweit engagieren sich Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe

Stationäre oder ambulante Pflegedienste konzentrieren ihre Angebote vordergründig auf den Bereich der Körperpflege oder medizinischen Versorgung. Diese Hilfe für ältere Menschen reicht jedoch nicht aus, damit diese trotz ihrer zunehmenden Herausforderungen weiterhin einen selbstbestimmten Alltag genießen können. Vor allem für Senioren, die nur in geringem Maße oder gar nicht pflegebedürftig sind, tut sich eine Versorgungslücke auf.

Senioren benötigen beispielsweise Unterstützung beim Einkaufen oder im Haushalt oder suchen nach einem Fahrdienst für den wöchentlichen Weg zum Arzt. Da nicht immer die Angehörigen zur Stelle sein können, ziehen sich ältere Menschen oft mit ihren Bedürfnissen und Problemen zurück und sind auf einen Flickenteppich an externen Dienstleistern, wie einen Einkaufsservice oder eine Putzhilfe, angewiesen.

Um an dieser Stelle spürbare Entlastung anbieten zu können, gründeten die Eheleute Carola und Benjamin Braun im Jahr 2012 die SeniorenLebenshilfe. Hunderte selbstständig tätige Lebenshelfer arbeiten seitdem deutschlandweit für Senioren an ihrem Wohnort und stellen jeweils eine kompetente Alltagsbegleitung aus einer Hand zur Verfügung.

Diese Dienstleistungen bieten Lebenshelferinnen und Lebenshelfer an

Die Zusammenarbeit mit Lebenshelferinnen oder Lebenshelfern startet oft mit dem Wunsch nach Unterstützung im Haushalt oder beim Einkaufen. Fensterputzen oder das Tragen schwerer Einkaufstaschen werden im Alter mehr und mehr zur Herausforderung. Nicht immer ist einem Senior dafür die Hilfe von Nachbarn oder Verwandten zugänglich oder angenehm.

Neben den grundsätzlichen Hilfsangeboten für Senioren bieten Lebenshelferinnen und Lebenshelfer einen Seniorenservice an, der weit übers Putzen hinausgeht: Sie behalten den ganzen Alltag im Blick, besorgen, reparieren, reinigen und organisieren da, wo sie gebraucht werden. Auch außer Haus begleiten sie ihre Senioren zuverlässig, damit diese sich sicher unterwegs fühlen und bei ihren Unternehmungen nicht allein zu sein brauchen. Sie stellen außerdem einen persönlichen Fahrdienst bereit, der flexibel nutzbar ist.

Die Gestaltung der Freizeit fällt ebenso in den Tätigkeitsbereich der Seniorenhelfer und richtet sich ganz nach den Vorstellungen, Wünschen und Möglichkeiten ihrer Senioren. Oftmals entwickelt sich aus der anfänglichen Geschäftsbeziehung eine langjährige Freundschaft bis zum Lebensende. Damit die Chemie zwischen den Beteiligten von Anfang an stimmt, verabreden sich potenzieller Lebenshelfer und Senior vorab zu einem unverbindlichen und kostenlosen Kennenlerntreffen.

Frau Mareike Bohland versorgt zuverlässig Seniorinnen und Senioren in Carlsberg

Nicht nur privat achtet die zweifache Mutter auf das gesundheitliche Wohlergehen ihrer Liebsten und auf ein verbindendes Miteinander. Frau Bohland handelt als Lebenshelferin in Carlsberg auch beruflich stark nach ihren Werten und sorgt dafür, dass sich ihre Seniorinnen und Senioren gesehen und verstanden fühlen. All die wertvollen beruflichen Erfahrungen in der Betreuung und Versorgung älterer Menschen in Haus- und Hautarztpraxen ließen Frau Bohland ein Gespür dafür entwickeln, was Senioren im Alltag wirklich an Hilfe brauchen und was sie sich von ihren Helfern im Besonderen wünschen.

Um respektvoll, bedürfnisorientiert und mit viel Liebe der älteren Generation unter die Arme greifen zu können, wählte Frau Bohland schlussendlich den Weg in die Selbstständigkeit. Sie bietet seit 2025 im Landkreis Bad Dürkheim Senioren einen vielseitigen und flexiblen Betreuungsservice aus einer Hand an, der von einem freudigen, offenen, wertschätzenden und vor allem herzlichen Miteinander geprägt ist. Auch die Angehörigen ihrer Senioren schätzen den vertrauensvollen und unterstützenden Kontakt zu Mareike Bohland sehr.

Der Träger hinter der SeniorenLebenshilfe: die Salanje GmbH

Wie auch die Kapuna Seniorenhilfe Deutschland gGmbH ist die SeniorenLebenshilfe eine Marke der Salanje GmbH, die von Carola und Benjamin Braun gegründet wurde. Als Franchiseunternehmen beschäftig die SeniorenLebenshilfe mittlerweile Hunderte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer in ganz Deutschland, die an ihrem eigenen Wohnort einen allumfassenden und individuell abgestimmten Seniorenservice anbieten. Dies ermöglicht es Lebenshelfern, ihre Ortskenntnis in der Seniorenbegleitung zu nutzen und auch einmal im Notfall zur Stelle zu sein.

Ein kleines, familiäres Team in der Berliner Zentrale der SeniorenLebenshilfe bemüht sich um die Anliegen der Lebenshelfer und um die der Senioren. Obwohl sich schon viele Lebenshelferinnen und Lebenshelfer als Franchisenehmer vorpflegerisch für Senioren engagieren, werden weitere an allen Standorten in Deutschland gesucht. Wer Interesse an dieser besonderen Unterstützung für Senioren hat, kann sich gern bei der SeniorenLebenshilfe vorstellen.

Kontakt

Mareike Bohland

Hauptstraße 23

67316 Carlsberg

Kontaktvermittlung über:

SeniorenLebenshilfe

Salanje GmbH

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

Pressekontakt:

Benjamin Braun

T: 030 83221100

E: presse@senleb.de

