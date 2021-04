SeniorenLebenshilfe in Bocholt

Das Lebensalter selbstbestimmt genießen

Bocholt, 06.04.2021. Für mehr Lebensqualität im Alter können Senioren die Dienstleistungen der SeniorenLebenshilfe in Anspruch nehmen. Oft sind es schon kleine Tätigkeiten, die den Alltag erleichtern, wenn sie ausgelagert werden. Mit der Lebenshelferin Sabine Vollmering hat die SeniorenLebenshilfe eine weitere Alltagsbegleiterin in ihr deutschlandweites Netzwerk aufgenommen. Frau Vollmering unterstützt ältere Menschen ab sofort im Raum Bocholt. Mehr Informationen zum Unternehmen und Sabine Vollmering unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Bocholt.

Individuelle Dienstleistungen für mehr Freiheiten im Alter

Selbst über den Tagesablauf zu bestimmen und nicht mehr auf die Zeit anderer angewiesen zu sein, ist für viele Senioren eine große Erleichterung. Gerade bei wiederkehrenden Hilfeleistungen ist es irgendwann unangenehm, immer wieder Familie und Freunde zu bitten. Auch wenn es sich noch nicht um pflegerische Tätigkeiten handelt, wünschen sich viele Ältere mehr Selbstbestimmung. Diesen Ansatz verfolgt die SeniorenLebenshilfe, ihres Zeichens einziger Dienstleister in Deutschland, der sich auf den vorpflegerischen Bereich spezialisiert hat. Für Geschäftsführerin Carola Braun ist klar, dass das Wohnen in den eigenen vier Wänden oft davon abhängt, wie gut ältere Menschen ihren Alltag meistern können. Die Lebenshelfer und Lebenshelferinnen können daran einen großen Anteil haben. Seit 2012 setzt die SeniorenLebenshilfe geschulte Alltagsbegleiter auf selbstständig-freiberuflicher Basis ein, um individuelle Unterstützung zu leisten.

Hilfe mit Hand und Herz: Praktischer Service für Senioren

Welche Tätigkeiten das Leben im Alter erleichtern, kann sehr verschieden sein. Lebenshelfer unterstützen ganz unkompliziert und menschlich da, wo es nötig ist. Viele Senioren freuen sich darüber, wenn jemand Tätigkeiten im Haushalt übernimmt, sei es das Fensterputzen, das Staubsaugen oder auch die Zubereitung von Mahlzeiten. Andere hingegen benötigen Unterstützung bei Aktivitäten außer Haus. Das können Arztbesuche oder Behördengänge, aber auch Ausflüge und andere private Unternehmungen sein. Die Alltagsbegleiter der SeniorenLebenshilfe sind mit einem eigenen PKW zur Stelle und können bei vielen Angelegenheiten unterstützen. Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist die Sympathie zwischen Senioren und Lebenshelfern. Bei Interesse treffen sich deshalb beide Parteien zunächst für ein Kennenlerngespräch.

Neu im Team: Sabine Vollmering für den Raum Bocholt

Als weitere Lebenshelferin für Nordrhein-Westfalen ist Sabine Vollmering seit März 2021 in Bocholt und Umgebung im Einsatz. Die gelernte Bürokauffrau kann nicht nur gut in bürokratischen Angelegenheiten helfen. Sie ist auch gerne in der Natur unterwegs und legt Wert auf Zwischenmenschlichkeit. Durch die Unterstützung ihrer Tante hat Frau Vollmering bereits Erfahrung in der Betreuung älterer Menschen gesammelt. Auch im Hinblick auf ihr eigenes Leben freut sie sich, bis zum Renteneintritt eine Arbeit zu leisten, die wirklich Sinn stiftet.

Über die SeniorenLebenshilfe

Als freiberufliche Lebenshelferin bietet Sabine Vollmering ihre Services in Bocholt und Umgebung an. Sie ist eine von zahlreichen Alltagsbegleitern der SeniorenLebenshilfe mit Zentrale in Berlin. Die SeniorenLebenshilfe gehört als eingetragene Marke zur Salanje GmbH. Wer ebenfalls Interesse an einer sinnstiftenden Tätigkeit als Seniorenbegleiter hat, kann sich initiativ beim Unternehmen bewerben. Deutschlandweit werden kontinuierlich qualifizierte Lebenshelferinnen und Lebenshelfer gesucht.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

