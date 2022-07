SeniorenLebenshilfe in Kempten – neuer Lebenshelfer Jürgen Klingele

Die bundesweit tätige SeniorenLebenshilfe präsentiert mit Jürgen Klingele in Kempten einen engagierten neuen Seniorenbetreuer. Wir als familiengeführtes Unternehmen sehen die vorpflegerische Betreuung als wichtige Hilfe für Senioren. Genau hier setzt die Arbeit von Jürgen Klingele an, damit Senioren auch im fortgeschrittenen Alter im eigenen Zuhause gut leben können. Unsere motivierten Lebenshelferinnen und -Helfer sind gut geschult, selbstständig-freiberuflich tätig. Wir koordinieren seit 2012 von der Zentrale in Berlin aus ein bundesweites Netz von Lebenshelferinnen und Lebenshelfern. Sie sind selbstständig jeweils vor Ort im Alltag der Senioren tätig. Unser neuer Lebenshelfer Jürgen Klingele bietet Ihnen ab sofort all diese Vorteile in Kempten und Umgebung an. Weitere Informationen gerne auch unter www.seniorenlebenshife.de und Lebenshelfer in Kempten.

Menschliche Zuwendung und praktische Alltags-Hilfe

Spezielle Tätigkeiten, die oft von Älteren kaum noch zu erledigen sind, übernehmen unsere Lebenshelfer. Alltagsbeschäftigungen im Haushalt wie Einkaufen, Kochen oder Reinigen von Kleidung und Wohnung nehmen Lebenshelfer den Senioren ab. Aber auch bei Arztbesuchen, behördlichen Terminen und anderen außerhäuslichen Erledigungen sind Seniorenbetreuer aktiv. Mit eigenem Fahrzeug erledigen sie mit den Senioren solche Dinge, ohne Bus oder kostspieliges Taxi. In Gesprächen ohne Zeitdruck, daheim, bei Ausflügen oder auf Spaziergängen, bringen unsere Seniorenbetreuer lebendige Abwechslung ins Leben älterer Leute. Ist mal zusätzlich ein Pflegedienst zu koordinieren, sind unsere Seniorenbetreuer ebenfalls gerne behilflich. Alle Leistungen sind auf Honorarbasis stundenweise individuell für die jeweiligen Wünsche vereinbar.

Ab Sommer 2022 SeniorenLebenshilfe mit Jürgen Klingele

Der gebürtige Freiburger Jürgen Klingele ist ein aufgeschlossener, verheirateter Mann um die Vierzig, mit zwei Töchtern. Er wohnt in Kempten und ist im Raum Kempten als Alltagshilfe für Senioren tätig. Herr Klingele ist gelernter Restaurantfachmann und ausgebildeter Lebenshelfer unserer SeniorenLebenshilfe. Als Familienmensch verfügt er über praktische Erfahrung unter anderem in den Bereichen Haushalt und Generationenmiteinander. Zudem kocht er abends für seine Familie. Die allerbesten Voraussetzungen also für seine Tätigkeit als Seniorenbetreuer. Von Herzen umsorgt er seine Senioren, mit denen er viel spricht und kümmert sich auch um deren Pflanzen und Tiere. Mit Leichtigkeit bezieht er seine Senioren in das Alltagsgeschehen mit ein. „Auf Wunsch koche ich auch gern und führe kleinere Reparaturarbeiten aus!“ Wichtig für ihn ist, dass die Senioren sich immer gut betreut fühlen. Deshalb hört er ihnen gerne zu, führt oft Gespräche und geht auch auf persönliche Wünsche ein.

Unterstützung für Senioren – weiterhin sehr wichtig

Selbstständige Lebenshelfer wie Jürgen Klingele suchen wir von SeniorenLebenshilfe, Berlin, noch mehr und deutschlandweit. Wir sind eine eingetragene Marke der Salanje GmbH, Berlin. Eigene Verantwortung und Ideen bei der Betreuung der Senioren sind Pluspunkte bei der Tätigkeit zum Wohle älterer Menschen. Wir unterstützen unsere Lebenshelferinnen und Lebenshelfer mit speziellen, eigenen Schulungen und Fortbildungen sowie allgemein. Als Familienunternehmen ist für uns ein freundschaftliches Miteinander und gegenseitiges Vertrauen Grundlage für erfolgreiche Zusammenarbeit. Bei Interesse einfach mit uns Kontakt aufnehmen!

