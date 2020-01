SeniorenLebenshilfe in Lichtenau:

Lichtenau, 13.01.2020. Die stundenweise Seniorenbetreuung der SeniorenLebenshilfe erleichtert älteren Menschen den Alltag. Wenn diese Schwierigkeiten haben, sich selbst zu versorgen und Hilfe im Haushalt benötigen, sind die Lebenshelfer eine wichtige Institution, die die Senioren vor einem Umzug ins Pflegeheim bewahrt. In Wurde in der vertrauten und gewohnten Umgebung alt zu werden, ist der SeniorenLebenshilfe ein wichtiges Anliegen. Durch die neue Lebenshelferin Eva Kohl haben fortan auch altere Menschen in Lichtenau und Umgebung die Möglichkeit, von der stundenweisen Betreuung zu profitieren. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Lichtenau abgerufen werden.

Vielfaltige Leistungen fur eine Betreuung nach Maß

Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe unterstützen Senioren in allen Lebenslagen. Die sinnvolle Unterstützung im Alltag wird individuell an den jeweiligen Wünschen und Bedürfnissen der betreuten Person ausgerichtet. Lebenshelfer können eine wichtige Unterstützung bei der Haushaltsführung sein, indem sie zum Beispiel die Wohnung putzen und die Wasche waschen, sie helfen aber auch in anderen Bereichen. Lebenshelfer übernehmen auch Post- und Verwaltungsangelegenheiten, vereinbaren Arzttermine, sind Begleiter beim Einkaufen oder auf dem Weg zum Friedhof und sorgen fur eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Die Lebenshelfer unterstützen Ihre Senioren genau dort, wo sie es brauchen. Dabei verfolgen sie stets das Ziel, älteren Menschen zu einem befriedigenden Leben zu verhelfen, das sie selbstbestimmt und sinnvoll fuhren können.

Die Herausforderungen des Alltags meistern

Die SeniorenLebenshilfe wurde 2010 von der Berlinerin Carola Braun zusammen mit ihrem Mann Benjamin Braun gegründet. Die gelernte Krankenschwester erlebte zuvor selbst, wie wichtig und erfüllend die Arbeit mit älteren Menschen ist. Sie erkannte wahrend ihrer eigenen Tätigkeit als Betreuerin fur ein älteres Ehepaar, das der Bedarf nach einer solchen Arbeit deutlich über dem verfügbaren Angebot liegt. Um dies zu andern und weitere Menschen dafür zu begeistern, es Senioren zu ermöglichen die täglichen Herausforderungen des Lebens zu meistern, rief sie die SeniorenLebenshilfe ins Leben. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren zu einem deutschlandweiten Dienstleister herangewachsen, der aus einem weit verzweigten Netzwerk aus Lebenshelfern auf selbstständig-freiberuflicher Basis besteht.

Lebenshelferin in Lichtenau – Eva Kohl verstärkt das Team

Eva Kohl ist zukünftig als neue Lebenshelferin fur Senioren in Lichtenau und Umgebung tätig. Ihr ist es wichtig, dass die von ihr betreuten Personen stets das Gefühl haben, dass sie nicht alleine sind. Daher sieht sie sich nicht nur als Alltags- und Mobilitatsunterstützung, sondern auch als Freizeitpartnerin. Die staatlich geprüfte Agrarbetriebswirtin zollt den Senioren und ihren Lebensleistungen großen Respekt. Fur sie ist es daher selbstverständlich, ihnen den Lebensabend so angenehm wie möglich zu gestalten. Eva Kohl ist verheiratet und hat eine Tochter. Sie verbringt gerne Zeit in der Natur, sei es bei der Gartenarbeit, beim Radfahren oder Golf spielen, auch die eigenen Katzen, lesen und reisen gehören zu Ihren Interessen.

Ihren persönlichen Lebenshelfer finden

Wenn Sie oder einer Ihrer Angehörigen auf eine Unterstützung im Alltag angewiesen sind, dann können auch Sie von der sinnvollen Arbeit der SeniorenLebenshilfe profitieren. Unter www.seniorenlebenshilfe.de finden Sie alle Informationen zu dem Berliner Dienstleistungsunternehmen. Dort können Sie auch Lebenshelfer in Ihrer Nahe finden. Wenn Sie selbst Interesse daran haben, ein Lebenshelfer zu werden, dann zögern Sie nicht, sich auch zu diesem Anliegen Informationen einzuholen. Das Team rund um Carola Braun ist fur jede weitere helfende Hand dankbar.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

