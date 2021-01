SeniorenLebenshilfe in Springe und Deisterregion vertreten

Das Leben im Alter selbstbestimmt genießen

Springe, 12.01.2021. Lebensfreude und Selbstbestimmung müssen auch im Alter keine Fremdwörter bleiben. Auch wenn man selbst nicht mehr fit genug ist, den Alltag in allen Belangen zu meistern, gibt es heute gute Lösungen. Einige dieser Lösungen hält die SeniorenLebenshilfe bereit. Der Dienstleister, der seinen Hauptsitz in Berlin hat, vermittelt seit 2012 im gesamten Bundesgebiet Lebenshelfer und Lebenshelferinnen für ältere Menschen. So können Senioren individuell und nach Wunsch entscheiden, wo sie sich helfen lassen wollen. In Springe und im Raum Hannover gehört Daniela Draschner zu den Menschen, die sich der Arbeit mit Senioren verschrieben haben. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Springe abgerufen werden.

Individuelle Unterstützungsangebote für Senioren in Deutschland

Das Angebot der SeniorenLebenshilfe spielt sich ausschließlich im vorpflegerischen Bereich ab, so dass für ein glückliches Händchen als Seniorenbegleiter weniger eine berufliche Ausbildung, denn Herz und Verstand wichtig sind. Das innovative Konzept des Unternehmens richtet sich an Senioren und deren Angehörige, denen die Aufgaben des Alltags über den Kopf wachsen. Nicht jeder hat die Zeit, sich so intensiv um Eltern oder Großeltern zu kümmern, wie es sein sollte. Um auch das hohe Alter selbstbestimmt zu bewältigen, können die Services der SeniorenLebenshilfe flexibel und nach den persönlichen Bedürfnissen gebucht werden. Dazu gehören Tätigkeiten im Haushalt wie Putzen, Aufräumen und Kochen. Aber auch die Unterstützung bei amtlichen Angelegenheiten, beim Umgang mit dem Smartphone oder bei ärztlichen Terminen empfinden viele Senioren als echte Erleichterung. Ein wichtiger Punkt, den Seniorenbegleiter zuverlässig abdecken, ist der Fahrdienst. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Auftraggeber zum Einkaufen gefahren werden wollen oder ein privater Besuch bei Freunden ansteht. Nach Absprache stehen die Alltagsbegleiter der SeniorenLebenshilfe auch kurzfristig mit ihrem Auto bereit, um den Besuch einer kulturellen Veranstaltung zu ermöglichen.

Neu in Springe: Lebenshelferin Daniela Draschner

Seit Herbst 2020 bereichert Daniela Draschner das Team der niedersächsischen Lebenshelfer. Die Mutter dreier erwachsener Kinder verfügt nicht nur über Lebenserfahrung und Organisationstalent, sie hat sich auch in ihrer beruflichen Laufbahn bereits bewiesen. Nach fast drei Jahrzehnten als Angestellte der Universitätsklinik, erst als Bibliotheksassistentin, dann etliche Jahre als Sekretärin im medizinischen Bereich, hat Frau Draschner sich nebenberuflich zur Fachfrau für Gesundheits- und Sozialdienstleistungen weitergebildet. Ebenfalls erfolgt im weiteren die Qualifizierung zur Betreuungskraft nach §§43b und 53 b XI. Damit legte sie den perfekten Grundstein für die Ausbildung als Lebenshelferin der SeniorenLebenshilfe. Weshalb sie sich für die Arbeit mit Senioren entschieden hat, erklärt Daniela Draschner wie folgt: “In meiner beruflichen Laufbahn habe ich gemerkt, dass ich mit älteren Menschen einen guten Austausch finde und ich gerne mit ihnen zusammenarbeite.”

Über die SeniorenLebenshilfe und Lebenshelferin Daniela Draschner:

Daniela Draschner gehört als Lebenshelferin zum deutschlandweiten Netzwerk der SeniorenLebenshilfe, eine Marke der Salenje GmbH. Frau Draschner steht als verlässliche Ansprechpartnerin für alle Belange des Seniorenlebens zur Verfügung, die den vorpflegerischen Bereich betreffen. Hervorzuheben ist hier ihre Begeisterung für Tiere, die Natur und das Kochen. Mit Daniela Draschner erhalten ältere Menschen eine Begleitung, die ihre Aufgaben mit Freude und auf Augenhöhe übernimmt. Die SeniorenLebenshilfe bildet Menschen aus ganz Deutschland zu Seniorenbegleitern aus, die den Wunsch nach einer sinnstiftenden beruflichen Tätigkeit haben. Zum Ausbau des Netzwerks an Lebenshelfern werden kontinuierlich Interessierte gesucht.

