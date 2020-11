SeniorenLebenshilfe kommt nach Grevenbroich

Grevenbroich, 06.11.2020. Stavros Arabatzis bietet als Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe in Grevenbroich älteren Menschen im vorpflegerischen Bereich umfangreiche Unterstützung im alltäglichem Leben. Dabei hat für ihn vor allem die Menschlichkeit und der herzliche Umgang mit ‘seinen’ Senioren höchste Priorität. Ältere Menschen leben oft alleine, ein liebevolles soziales Netzwerk fehlt und damit jegliche Hilfe im Alltag. Ein Hoffnungsschimmer für viele ältere Menschen ist der Service der SeniorenLebenshilfe in Grevenbroich. Die SeniorenLebenshilfe unterstützt Senioren, die ihr Leben weitgehend selbstbestimmt in ihrem Zuhause verbringen möchten, um den Gang ins Senioren- oder Pflegeheim aufzuhalten. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Grevenbroich abgerufen werden.

SeniorenLebenshilfe – die Idee

Die bundesweite SeniorenLebenshilfe ist mehr als ein Dienstleister. Carola Braun hat früh erkannt, dass vielen älteren Menschen neben lebenserleichternden Angeboten die zwischenmenschliche Seite abhanden gekommen ist. Nicht ‘für die Senioren’, sondern ‘mit den Senioren’ lautet ihr Dienstleistungsziel. Dazu gehört die freundliche Kommunikation, das konzentrierte Zuhören, wenn die Senioren von Alltagsproblemen berichten, und gemeinschaftliche Unternehmungen runden das Programm der SeniorenLebenshilfe ab. Alle Lebenshelfer arbeiten auf freiberuflicher Honorarbasis. Die Zentrale der SeniorenLebenshilfe hat ihren Sitz in Berlin, von wo aus die Einsätze koordiniert werden. Alle Lebenshelfer sind fachlich ausgebildet. Die SeniorenLebenshilfe setzt auf beständige Weiterbildung für eine fachgerechte Betreuung.

Lebenshelfer Stavros Arabatzis für ein unbeschwertes Seniorenleben in Grevenbroich

Zu den beliebtesten Angeboten der SeniorenLebenshilfe gehören haushaltsnahe Dienstleistungen. Das Beziehen der Betten, das Waschen der Wäsche sowie das Staubsaugen und Putzen sind nur ein Bruchteil der Services, mit denen Stavros Arabatzis älteren Menschen in Grevenbroich und Umgebung das Leben erleichtert. Auch den Einkauf übernimmt der Seniorenbetreuer gerne. Der Lebenshelfer begleitet die Senioren beim Einkauf oder übernimmt diesen auf Wunsch auch vollständig. Damit bewahren sich ältere Menschen ein großes Stück an Eigenständigkeit. Zudem verfügt Stavros über ein eigenes Auto, mit dem er seine Senioren zur unterschiedlichsten Terminen und Ausflügen begleiten kann.

Über den Lebenshelfer Stavros Arabatzis von der SeniorenLebenshilfe Grevenbroich

Nach seinem Wehrdienst und seiner Absolvierung der Höheren Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung hat er viele Jahre in der Wirtschaft verbracht und dort Menschenkenntnis gesammelt. Mit ihm hat die SeniorenLebenshilfe einen einfühlsamen Seniorenbetreuer bei der Hand, der ältere Menschen in Grevenbroich durch alltägliche Hürden und Freuden des Senioren-Lebens begleitet. Sein soziales Engagement hat ihn nie losgelassen. Er wurde Ernährungsberater und mit dem Ausbildungskurs zum Lebenshelfer verwirklicht er sich einen Herzenswunsch: seit Herbst 2020 macht er das letzte Lebensdrittel für die Senioren in Grevenbroich zum Lichtblick. Zu seinen persönlichen Leidenschaften gehören die Medizin, Ernährung, alternative Heilmethoden und Naturheilverfahren.

Der Sitz der SeniorenLebenshilfe in Berlin

Als eingetragene Marke der Salanje GmbH wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2011 von den Eheleute Carola und Benjamin Braun gegründet. Ihr Wunsch war es, älteren Menschen ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben im eigenen Zuhause zu ermöglichen. Dafür suchen sie stets nach neuen Lebenshelfern in ganz Deutschland.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

