SeniorenLebenshilfe mit einem neuen Angebot in Bocholt

Bocholt, 27.04.2020. Ältere Menschen in Ihrem eigenen Zuhause zu betreuen und Ihnen dadurch ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, das ist das Ziel der SeniorenLebenshilfe. Das bundesweit agierende Unternehmen bietet Senioren eine sinnvolle Unterstützung im vorpflegerischen Bereich. Mit der neuen Lebenshelferin Heike Gollenia ist das seniorengerechte Angebot der SeniorenLebenshilfe nun auch in

Bocholt und Umgebung verfügbar. Detaillierte Informationen zum Angebot können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Bocholt abgerufen werden.

Für mehr Lebensqualität und Freude bis ins hohe Alter

Die SeniorenLebenshilfe bietet mit ihrem Konzept ein in Deutschland einmaliges Angebot. Geschäftsführerin Carola Braun gründete das Unternehmen im Jahr 2011, nachdem sie während ihrer eigenen Tätigkeit als Lebenshelferin die Wichtigkeit dieser Aufgabe erkannte. Seitdem hat sich ein weitverzweigtes Netzwerk aus Lebenshelfern in ganz Deutschland gebildet, die auf selbstständig-freiberuflicher Basis arbeiten. Sie

werden bei ihrer Tätigkeit von Carola Braun und ihrer Familie tatkräftig unterstütz, zum Beispiel im Bereich der Kundengewinnung und der Weiterbildung. Das Team aus Lebenshelferinnen und Lebenshelfern wächst stetig weiter an, so dass immer mehr Senioren von dem sinnvollen Angebot profitieren können.

Individuelle Angebote der SeniorenLebenshilfe

Die Lebenshelfer sind Haushälter, Lebensbegleiter und Sekretäre. Die angebotenen Leistungen richten sich individuell nach den Senioren und danach, wie diese sinnvoll in ihrem Alltag unterstützt werden können. Lebenshelfer putzen die Wohnung, kümmern sich um die Pflanzen, begleiten ihre Senioren zu Arztterminen oder auf den Friedhof und sorgen dafür, dass diese nicht alleine sind. Ein geselliger Nachmittag mit einem

Gesellschaftsspiel gehört ebenso zu den Leistungen der Lebenshelfer, wie der Besuch einer kulturellen Veranstaltung. Das vielfältige Angebot ist damit nicht nur eine Unterstützung im täglichen Leben, sondern trägt auch zur sinnvollen Gestaltung der Freizeit bei. Durch den vertrauensvollen und regelmäßigen Umgang miteinander entsteht nicht selten ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Senioren und ihren

Lebenshelfern.

Heike Gollenia ist die neue Lebenshelferin in Bocholt

Seit Anfang 2020 ist Heike Gollenia als Lebenshelferin in Bocholt tätig. Als Seniorenbetreuerin unterstützt sie die ihr anvertrauten Senioren dabei, ein eigenständiges und selbstbest immtes Leben zu führen. Die gelernte Einzelhandelskauffrau kümmert sich seit mehreren Jahren um ihre verwitwete Mutter und hat dabei erkannt, wie wichtig es für ältere Menschen ist, dass diese regelmäßig in ihrem Alltag unterstützt werden. Heike Gollenia verbringt am liebsten Zeit mit ihren Freundinnen, fährt gerne Fahrrad und mag es bei einem ausgedehnten Saunabesuch zu entspannen. Die 1964 in Bocholt geborene Single-Frau hat es sich zur Aufgabe gemacht, älteren Menschen das Leben zu erleichtern und Ihnen dadurch wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Weitere Informationen über die SeniorenLebenshilfe

Die SeniorenLebenshilfe hat ihren Hauptsitz in Berlin und ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH. Lebenshelfer in Ihrer Gegend finden Sie online unter www.seniorenlebenshilfe.de. Hier erhalten Sie auch weitere Informationen über das vielfältige Angebot des Unternehmens und können ein persönliches Beratungsgespräch bei Ihnen vor Ort vereinbaren. Wenn Sie selbst Lebenshelfer werden möchten, um Senioren in Ihrem Alltag sinnvoll zu unterstützen, erhalten Sie dort außerdem eine kostenlose Broschüre. Die SeniorenLebenshilfe ist stets auf der Suche nach weiteren Lebenshelfern, um ihr Hilfsangebot so vielen Senioren wie möglich anbieten zu können.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

Kontakt

SeniorenLebenshilfe

Benjamin Braun

Bessemerstraße 86/88

12103 Berlin

0800/83221100

info@senleb.de

http://www.seniorenlebenshilfe.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.