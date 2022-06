SENSES – neues Luxus-Wellness-Retreat auf Mallorca eröffnet

– Exklusives Privacy-Konzept für größtmögliche Entspannung abseits vom Alltag

– Well-Being, Longevity und Lifelong Health stehen im Vordergrund

(Mallorca, Juni 2022) Auf Mallorca hat ein neues Wellness-Retreat eröffnet, das sich vorgenommen hat, Luxus und Privatsphäre ganz neu zu definieren: SENSES. In idyllischer Landschaft auf der balearischen Sonneninsel wurde ein ganzheitliches Gesundheits-, Wellness- und Entspannungskonzept etabliert, das den Menschen und seine Bedürfnisse komplett in den Mittelpunkt rückt. Mit ganzheitlichen medizinischen Methoden, durch einen Ernährungsberater abgestimmte gesunde Ernährung von einem Privatkoch und holistischen Anwendungen für Körper und Seele sowie personalisierten Sport- und Beauty-Behandlungen schenkt das Team von SENSES seinen Kunden neue Kraft und eine verjüngende Auszeit vom stressigen Alltag. Das Besondere: Jedem Gast bzw. jedem Paar und jeder Familie steht eine eigene Villa inklusive Privatkoch und Concierge-Service zur Verfügung. Das Retreat wendet sich an alle, die sich und ihre Gesundheit in gehobenem Ambiente etwas Gutes tun möchten – für Anti-Aging, Gewichtsverlust, Verjüngung oder einfach mal zum Abschalten in maximal entspannter Atmosphäre.

„Live healthy. Live longer.“ Das ist das Motto von SENSES, dem neuen Gesundheits- und Wellness-Retreat auf Mallorca. In der wunderschönen Natur der Region von Llucmajor gelegen, lässt das Resort keine Wünsche offen. Jeder Gast wird individuell betreut und der Aufenthalt genau auf seine Bedürfnisse zugeschnitten. Die im Finca-Stil gebauten Villen stehen dabei jeweils exklusiv einem Gast und seinen Begleitpersonen zur Verfügung. Kinder können sogar kostenfrei mitlogieren. Zeitloses Innenraumdesign mit großzügigem Raumgefühl auf über 400 qm Wohnfläche und gepflegte Außenanlagen mit privater Pool-Anlage sowie einem riesigen Privatgelände mit über 200.000 qm sorgen für einen Aufenthalt auf höchstem Niveau – für alle Sinne.

Holistische Betrachtung, breites Freizeit- und Therapieangebot

Das Retreat ist holistisch aufgebaut und hat zum Ziel, seine Gäste in allen Dimensionen der Gesundheit bestmöglich weiterzuentwickeln. Den Gästen steht dafür ein extrem breites Angebot von auf sie persönlich abgestimmten Aktivitäten zur Verfügung – von Yoga über Massagen, Akupunktur, Sport und Fitness bis hin zu geführten Wanderungen – die meisten Aktivitäten sind bereits im Basispaket enthalten, jeweils begleitet von Trainern und Experten. Auch therapeutische Maßnahmen wie Entgiftung, Food & Nutrition-Consulting und Life-Coaching sind im Preis inkludiert. Lediglich aufwändige Leisure-Aktivitäten wie Yacht-Ausflüge rund um die Insel sind mit Zusatzkosten verbunden.

Höchste Schweizer Medizinstandards

Für alle mit tiefer greifenden medizinischen Herausforderungen oder Beratungsbedarf ist auch eine Klinik an SENSES angeschlossen, die alle Kunden auf höchstem medizinischen Standard betreuen kann – von kardiologischen Tests über Ernährungs-Anamnese, Lifestyle-Beratung bis hin zur kompletten Check-up-Untersuchung für Manager wird alles angeboten, was die moderne Medizin auszeichnet.

Die Preise

Die Mindestaufenthaltsdauer im Retreat beträgt eine Woche, wobei ein Aufenthalt von zwei Wochen oder mehr empfohlen wird. Die Preise liegen für die erste erwachsene Person bei 29.500 Euro pro Woche. Eine zweite Person oder Begleitperson schlägt mit 9.500 Euro pro Woche zu Buche. Kinder können kostenfrei mit in der Privatvilla (rund 400 qm Wohnfläche) logieren. Der Aufenthalt bei SENSES ist ein All-inclusive-Stay, einschließlich Food & Beverage, Personal und aller Therapien. Lediglich besondere Aktivitäten wie Yacht-Ausflüge sind mit Zusatzkosten verbunden.

Weitere Informationen zu SENSES finden Sie unter https://senseswellnessretreat.com

SENSES ist die neue Lifestyle-Marke vom bekannten Team von THE BALANCE, das als eine der renommiertesten Therapieeinrichtungen für Suchtprobleme, psychische Erkrankungen und Gesundheitsfragen weltweit gilt. Mit SENSES wendet sich das Team um Gründer Abdullah Boulad nun an eine eher lifestyle- und auf Prävention bedachte Zielgruppe. SENSES greift dabei auf das Netzwerk und die Infrastruktur der THE BALANCE Locations auf Mallorca zurück und bietet noch weitere Villen auf der gesamten Insel an.

Firmenkontakt

SENSES

Natalie Burkhart

Bierstadter Str. 9a

65189 Wiesbaden

0611 3953912

n.burkhart@public-star.de

https://senseswellnessretreat.com

Pressekontakt

Deutscher Pressestern

Natalie Burkhart

Bierstadter Str. 9a

65189 Wiesbaden

0611 3953912

n.burkhart@public-star.de

http://www.public-star.de

Bildquelle: SENSES