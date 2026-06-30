SENSOIRE startet Schlafkollektion aus Maulbeerseide

Die in Paris entworfene Marke präsentiert Bettwäsche, Seidendecken, Kissenbezüge, Schlafmasken und Geschenksets aus Grade-6A-Maulbeerseide für ruhigere Nächte.

Paris, 30. Juni 2026 – SENSOIRE gibt den Start seiner neuen Schlafkollektion aus reiner Maulbeerseide bekannt. Die in Paris entworfene Marke stellt auf https://sensoire.com/ ausgewählte Schlafessentials vor, die für sanfteren Haut- und Haarkontakt, mehr Schlafkomfort und ein bewussteres Abendritual entwickelt wurden.

Die Kollektion umfasst Seidendecken, Bettwäsche-Sets, Kissenbezüge, Schlafmasken, Schlafhauben, Haaraccessoires, Reisesets und geschenkfertige Sets. Im Mittelpunkt steht hochwertige Grade-6A-Maulbeerseide. Das Material wird wegen seiner glatten, reibungsarmen Oberfläche, seiner natürlichen Atmungsaktivität, seines Temperaturkomforts und seines weichen Gefühls auf der Haut geschätzt.

SENSOIRE entstand aus der Überzeugung, dass besserer Schlaf mit dem beginnt, was die Haut berührt. Die Designsprache der Marke ist von Paris geprägt; die Seidenprodukte werden mit textilem Know-how, sorgfältiger Verarbeitung und einem ruhigen, zeitlosen Stil entwickelt. So entsteht eine zurückhaltende Form von Luxus: natürliche Materialien, ein reduziertes Design und Produkte, die für den täglichen Gebrauch bestimmt sind.

Die Kollektion richtet sich an unterschiedliche Schlafbedürfnisse. Dazu gehören Seidenbettwäsche für Menschen, denen nachts schnell warm wird, Optionen für kälteempfindliche Schläferinnen und Schläfer, Lösungen für Wechseljahre und Nachtschweiß, Reisesets sowie Geschenkideen für Beauty Sleep und persönliche Abendrituale. Ausgewählte Produkte verweisen auf 19 bis 25 Momme, Grade-6A-Maulbeerseide und OEKO-TEX Standard 100.

Neben Privatkundinnen und Privatkunden bietet SENSOIRE auch Möglichkeiten für Corporate Gifting und private Partnerschaften an. Dazu zählen Mengenpreise und individuelle Anpassungen für Marken, Hotels, Gastgeber und Eventpartner, die hochwertige Sleep- und Wellness-Geschenke suchen.

„SENSOIRE beruht auf einer einfachen Idee: Schlaf verdient mehr Aufmerksamkeit“, erklärt die Marke. „Der Stoff auf der Haut, die Temperatur um den Körper und die Ruhe im Raum prägen, wie wir uns erholen.“

Die Kollektion ist ab sofort unter https://sensoire.com/ erhältlich.

Über SENSOIRE

SENSOIRE entwickelt Essentials aus reiner Maulbeerseide für Schlaf, Beauty und Erholung. In Paris entworfen und mit Seidenexpertise gefertigt, bietet die Marke Seidenbettwäsche, Seidendecken, Kissenbezüge, Schlafmasken, Schlafaccessoires und Geschenksets für sanftere Nächte und ruhigere Morgen. Die Website wird von Sensoire Global Limited betrieben.

Pressekontakt

SENSOIRE Press

E-Mail: contact@sensoire.com

Website: https://sensoire.com/

EU-Kontaktstelle: Sensoire – EU Office, 51 Place Saint Charles, 75015 Paris, France

SENSOIRE entwickelt Essentials aus reiner Maulbeerseide für Schlaf, Beauty und Erholung. In Paris entworfen und mit Seidenexpertise gefertigt, bietet die Marke Seidenbettwäsche, Seidendecken, Kissenbezüge, Schlafmasken, Schlafaccessoires und Geschenksets für sanftere Nächte und ruhigere Morgen. Die Website wird von Sensoire Global Limited betrieben.

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SENSOIRE

Darcy zhu

place saint charles 51

75015 Paris

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