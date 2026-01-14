SENSUS MEDIA entfesselt Shopware 6 Potenziale: Launch des modularen Skalierungsframeworks „e-levator“

Neufahrn, den 14. Januar 2026 – Die E-Commerce-Spezialisten von SENSUS MEDIA geben den offiziellen Vermarktungsstart ihres neuen Frameworks e-levator bekannt. Mit diesem modularen Ansatz bietet die Agentur eine radikale Antwort auf die Skalierungsprobleme im Shopware-6-Ökosystem. e-levator bündelt Technik, kontinuierliche Entwicklung und strategisches Wachstum in drei klar definierten Modulen, die Online-Händlern maximale Flexibilität bei voller Kostentransparenz garantieren.

Schluss mit dem Agentur-Flaschenhals: Skalierung auf Knopfdruck

Viele Shopbetreiber stehen vor der Herausforderung, dass technischer Betrieb, die Entwicklung neuer Features und die strategische Planung oft nicht synchron laufen. Hier setzt e-levator an. Das Framework fungiert als externes E-Commerce-Team „on Demand“, das ohne die klassischen Reibungsverluste herkömmlicher Projektstrukturen arbeitet.

Die drei Säulen von e-levator im Detail:

e-levator:tech – Stabilität und Performance: Dieses Modul sichert den Kern des Geschäfts. Durch proaktives Monitoring, 24/7-Uptime-Kontrolle und kontinuierliche Sicherheits-Updates wird Shopware 6 zur hochperformanten Plattform, die auch massiven Traffic-Peaks standhält.

e-levator:dev – Feature-Entwicklung als Flatrate: Innovation darf nicht an Budgets scheitern. Mit e-levator:dev erhalten Händler ein unlimitiertes Task-Modell zum monatlichen Fixpreis. Ob UI/UX-Anpassungen, neue Schnittstellen oder Funktions-Erweiterungen – das Dev-Team arbeitet priorisierte Tasks kontinuierlich ab.

e-levator:growth – Strategisches Wachstum mit System: Wachstum ist kein Zufall, sondern Planung. e-levator:growth liefert die nötige Roadmap. Durch datenbasierte Insights, Coaching und Sparring auf C-Level werden Wachstumspotenziale identifiziert und direkt in die operative Umsetzung überführt.

„Wir arbeiten MIT dem Kunden, nicht FÜR den Kunden“

„Mit e-levator haben wir ein Produkt geschaffen, das mit dem Erfolg unserer Kunden atmet“, erklärt die Geschäftsführung von SENSUS MEDIA. „Durch die monatliche Kündbarkeit und die modulare Struktur nehmen wir das Risiko vom Händler und setzen voll auf Performance. Wir sind nicht mehr nur Dienstleister, sondern die technologische und strategische Kraft im Maschinenraum der Shops.“

SENSUS MEDIA ist eine führende Digital-Agentur für anspruchsvolle E-Commerce-Lösungen. Als zertifizierter Partner für Shopware 6 begleitet das Unternehmen Marken und Händler bei der digitalen Transformation. Mit dem e-levator Framework bietet SENSUS MEDIA eine moderne, produktzentrierte Lösung für nachhaltiges Wachstum im digitalen Handel.

Kontakt

SENSUS MEDIA – Eine Marke der NEW WORK DIGITAL GmbH

Steffen Bauer

Niederfeldstraße 45a

84088 Neufahrn

087739699000



https://www.sensus-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.