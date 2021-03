SEO Agentur für die Tourismus Branche

Unternehmen in der Tourismus Branche nutzen Suchmaschinenoptimierung

Unternehmen in der Tourismus Branche sehen sich einem immer schärfer werdenden Wettbewerb ausgesetzt. Mit attraktiven Preisen und gefragten Service Angeboten lässt sich viel erreichen. Bevor solche Maßnahmen greifen können, muss das Unternehmen allerdings zunächst einmal im harten Kampf um die Aufmerksamkeit bestehen. Dieser Kampf findet heute überwiegend im Internet oder genauer: in den Ergebnisanzeigen von Google, Bing und Co statt. Hier leistet SEO einen wichtigen Beitrag.

Was ist SEO?

Die drei Buchstaben ” SEO” stehen für den englischen Begriff “Search Engine Optimization”, also für Suchmaschinenoptimierung. Wie das Wort bereits nahelegt, besteht das Ziel von SEO darin, die Sichtbarkeit in den Ergebnisanzeigen der Suchmaschinen zu erhöhen, sobald die Nutzer bestimmte Suchbegriffe oder Suchphrasen im Bereich Tourismus eingeben. Sichtbarkeit entspricht im Kontext der Suchmaschinen einem vorderen Platz im Ranking, idealerweise unter den ersten Ergebnisanzeigen auf der ersten Seite. Die Identifikation und anschließende sinnvolle Verwendung von relevanten Suchbegriffen und Keywords ist bereits einer der wichtigen Teilbereiche von Suchmaschinenoptimierung.

Die stärksten Konkurrenten um die vorderen Plätze sind bei vielen relevanten Suchbegriffen bekannte und reichweitenstarke Buchungsportale, deren nicht immer ausführliche Inhalte aber durchaus Möglichkeiten für kreative Mitbewerber eröffnen. Guter redaktioneller Content – also Bilder und Videos, Texte, Grafiken und Podcasts – ist deshalb für erfolgreiche Suchmaschinenoptimierung ein immer wichtigerer Faktor geworden. Anders als noch vor zehn Jahren sind Google und Co. heute in der Lage, hochwertigen Content zu erkennen und belohnen diesen mit einem verbesserten Ranking.

SEO Agentur als starker Partner für Unternehmen im Bereich Tourismus

Neben hochwertigem redaktionellem Content übernimmt eine professionelle SEO Agentur zahlreiche weitere Aufgaben, die im Effekt dann für ein verbessertes Ranking sorgen. Dazu gehören diverse technische Optimierungen auf der Webseite eines Anbieters selbst sowie die wichtige externe Verlinkung. Darunter versteht man den gezielten Aufbau von Links, die von außen auf eine Seite verweisen: für die Suchmaschine ein gerne gesehenes Zeichen von Popularität der Zielseite.

Begleitend führen SEO Agenturen auch Google Ads Kampagnen durch. Dabei handelt es sich um Suchmaschinenwerbung mit Google Ads, dem mit Abstand beliebtesten Tool für Anzeigenwerbung bei Google. Die Ads können und sollen die verbesserten organischen Ergebnisse nicht ersetzen, sondern sind eher als effektive Unterstützung und Ergänzung der eigentlichen Suchmaschinenoptimierung zu verstehen.

Weitere wichtige Aspekte von SEO im Bereich Tourismus sind der Aufbau und die Pflege einer Präsenz in sozialen Medien, auf branchenspezifischen Plattformen und in Diensten wie Google Maps. Hier lassen sich mit etwas Geschick signifikante Reichweitensteigerungen erzielen, die für das Unternehmen früher oder später in Form steigender Umsätze positiv zu Buche schlagen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.