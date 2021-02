Städtevergleich Branchenverband Bitkom: Karlsruhe hat die smarteste Verwaltung in Deutschland

KARLSRUHE. Laut Branchenverband Bitkom hat Karlsruhe die smarteste Verwaltung in Deutschland. Kein Wunder, dass Karlsruhe seit vielen Jahren als Digitalstadt Deutschlands gilt. Dennoch hinkt die Verwaltung der Fächerstadt den Unternehmen hinterher. Der Grundstein für die Auszeichnung “Smarteste Verwaltung in Deutschland” wurde bereits vor rund drei Jahren gelegt – mit der Schaffung eines “Amts für Informationstechnik und Digitalisierung”. Schon damals nahm Karlsruhe damit eine Vorreiterrolle unter den deutschen Städten ein. Das sogenannten “IT-Amt” wurde über die Jahre hinweg nach und nach ausgebaut und personell verstärkt. Ziel ist unter anderem eine moderne, digitale Verwaltung und eine Verbesserung der Abläufe im Sinne der Bürgerinnen und Bürger sowie der Unternehmen in der Fächerstadt.

Schlüsseldisziplin für online Sichtbarkeit in Karlsruhe: SEO

Für Unternehmen ist eine schnelle, unkomplizierte und digitalisierte Verwaltung ein wichtiger Standortfaktor – von der Gewerbeanmeldung bis zur Steuererklärung. Unternehmen, die mit ihren Produkten oder mit ihren Dienstleistungen in Karlsruhe bei ihrer Zielgruppe gefunden werden wollen, setzen auf eine langfristig angelegte Online Marketing Strategie. Im Kern geht es dabei vor allem um zielgruppengerechtes Content Marketing – kurzum um hochwertige und relevante Inhalte, die der Zielgruppe gut sichtbar zur Verfügung gestellt werden. Die Schlüsseldisziplin: Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. Hoch spezialisierte Agenturen bieten die Dienstleistung SEO an. Die 1-A-Lage gibt es in Karlsruhe auch im Internet. Ein Rechtsanwalt beispielsweise, der sich auf Steuerrecht spezialisiert hat, will in den Suchmaschinen schnell gefunden werden, wenn nach “Steuerrecht Karlsruhe” oder “Steuerberater Karlsruhe” gesucht wird. Die ersten fünf Ergebnissen in den organischen Suchergebnissen können als Spitzenlage bezeichnet werden.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

