SEO Agentur für Witten: Digitalisierung hat viele Facetten

Digitalisierung fängt bei den Schulen an: Witten bewilligt Fördermittel für Digitalisierung

WITTEN. Wittens Schulen rüsten digital auf – gut 625.000 Euro soll in die Digitalisierung der Wittener Schulen fließen. Im Zuge des Digitalpakts Schule soll die notwendige Hardware – Tablets und Notebooks – angeschafft werden.

Mit rund 100.000 Einwohnern ist Witten die größte Stadt des Ennepe-Ruhr-Kreises, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Bochum und Dortmund. Witten ist im Ruhrgebiet als die Wiege des Bergbaus bekannt. Bis heute findet man auf dem Bergbaurundweg zahlreiche Zeugnisse der Bergbaugeschichte. Heute ist die Wirtschaft in Witten geprägt von Stahlindustrie, Maschinenbau und der chemischen Industrie. Vor allem Unternehmen in den Bereichen Handwerk, Dienstleistung und Fertigung setzen immer mehr auf das Internet. Sie setzen auf gute Sichtbarkeit in den Suchmaschinen mit SEO, auf E-Commerce, auf den Kundenkontakt via Social Media.

SEO Agentur für Witten sorgt für Umsatzplus

Die Nachbarschaft zu großen Metropolen wie Bochum oder Dortmund stellt besondere Herausforderungen an die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Eine besondere Variante, Local SEO, sorgt für Sichtbarkeit in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen in einem definierten Einzugsbereich. So will ein Handwerker in Witten auch in Dortmund oder Bochum gefunden werden. Umgekehrt strebt ein Handwerker in Dortmund Online-Sichtbarkeit in Witten an. Ein Beispiel: Handwerksbetriebe, die Terrassenüberdachungen installieren, haben einen größeren Einzugsbereich. Wer “Markise Witten” googelt, um einen Handwerksbetrieb in der näheren Umgebung zu finden, findet nicht nur die Webseiten ortsansässiger Unternehmen. Der Konkurrenzdruck steigt in der Online-Suche. Ausgeklügelte SEO, die Mitbewerber verdrängt, sorgt für Umsatzplus.

SEO Witten – wer oben steht, der macht das Rennen

Durch Suchmaschinenoptimierung (SEO) kann die Reichweite einer Webseite im Ruhrgebiet verbessert werden. Dies wird nicht nur mit Schlüsselwörtern umgesetzt – den sogenannten Keywords. Auch Überschriften, Verlinkungen, Landingpages sind wirkungsvolle Instrumente. Die SEO Agentur für Witten berücksichtigt die rund 200 Rankingfaktoren und bietet sowohl technische als auch journalistische Kompetenz. Entscheidend ist der Mehrwert für den User. Er ist im Mittelpunkt aller Überlegungen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

