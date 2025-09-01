Aus maxonline mtb e.U. wird die maxonline Marketing hfw GmbH – mit erweitertem Team und klarem Fokus auf SEO- und GEO-Ergebnisse.

Die bisher als maxonline mtb e.U. geführte SEO Agentur hat sich zum 01.09.2025 in die maxonline Marketing hfw GmbH umgewandelt. Der erfahrene Online-Marketing-Experte Harald Fischl ist geschäftsführender Gesellschafter, und das bestehende Team wird erweitert, um Kundenergebnisse in den Bereichen SEO und GEO-Optimierung zu verbessern.

Konsequente Weiterentwicklung für nachhaltigen Erfolg

Mit der Umfirmierung setzt maxonline einen klaren strategischen Schritt in Richtung Professionalisierung und Wachstum. Die Umwandlung in eine GmbH schafft strukturelle Vorteile und stärkt das Leistungsversprechen gegenüber Kunden und Partnern. Die Spezialisierung auf organisches und bezahltes Online-Marketing bleibt weiterhin Kern der Unternehmensstrategie.

Erweiterung des Teams und neue Expertise

Im Zuge der Neuausrichtung wird das Team um Fachkräfte aus den Bereichen Content, Technik und GEO-Strategie erweitert. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigenden Anforderungen in Suchmaschinenoptimierung und lokaler Auffindbarkeit. Kunden profitieren künftig von einer noch gezielteren Betreuung und optimierten Prozessen.

Relevanz für Kunden und Markt

Als etablierte SEO Agentur mit Sitz in Österreich hat sich maxonline durch messbare Erfolge bei Rankings, Sichtbarkeit und Conversion-Raten einen Namen gemacht. Die Umstrukturierung unterstreicht das Ziel, KMU und großen Unternehmen effektive Lösungen im digitalen Raum zu bieten. Der nachhaltige Nutzen für den Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt.

Fokus auf GEO-Optimierung für die neue KI-Suche

Besonderes Augenmerk liegt bei maxonline auf der Sichtbarkeit in modernen KI-Sprachmodellen wie ChatGPT, Perplexity oder Gemini. Da sich die Art der Informationssuche zunehmend verändert und auch Google verstärkt Chatbot-ähnliche Funktionen integriert, gewinnt dieser Bereich zunehmend an Bedeutung. Durch gezielte GEO-Optimierung können Unternehmen und ihre Dienstleistungen in KI-gestützten Anwendungen als Quelle zitiert werden und sichern sich damit Sichtbarkeit weit über die klassische Google-Suche hinaus.

Kontinuität mit neuer Unternehmensform

Trotz des organisatorischen Wandels bleibt der Kern von maxonline unverändert: Effizienz, Transparenz und Ergebnisorientierung. Durch die neuen Strukturen kann das Unternehmen seine Leistungen breiter aufstellen und zugleich persönlich bleiben. Interessierte Unternehmen erhalten Zugang zu einem stabilen, erfahrenen und zukunftsorientierten Partner im Online-Marketing.

