SEO Trends für Firmen in Hamburg

Mit Local SEO in Hamburg sprechen Betriebe Kunden in ihrer Heimat an

HAMBURG. Die “Perle des Nordens”, wie Hamburg nicht nur von seinen rund 1,8 Millionen Einwohnern genannt wird, beheimatet mehr als 100.000 Unternehmen, ein Großteil davon kleine und mittelständische Betriebe. Und viele davon sind im Handel oder verarbeitenden Gewerbe ansässig. Für sie alle ist wichtig, sowohl innerhalb Hamburgs als auch bundesweit, auf die eigenen Leistungen und Produkte aufmerksam zu machen und das Potential der digitalen Vermarktungs- und Distributionskanäle hinlänglich auszuschöpfen. Die Suchmaschinenoptimierung, kurz: SEO, ist dafür das geeignete Mittel der Wahl. Mit mehr als 93 % aller Nutzer, die im Internet zuerst bei Google nach Serviceleistungen, Informationen und Produkten suchen, wartet eine große Zahl an Interessenten und potentiellen Kunden darauf, von Hamburger Unternehmen erschlossen zu werden.

Local SEO ist ein Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung

Suchmaschinenoptimierung mit Ortsbezug widmet sich getreu seiner Bezeichnung regionalen Suchanfragen. Das betrifft vorrangig beispielsweise Restaurants, Dienstleister wie Steuerberater, Handwerker oder Anwälte, aber auch den Einzelhandel mit kleiner Boutique oder große Warenkaufhäuser. Den Großteil ihres Geschäftes gewinnen diese Betriebe aus der Hamburger Bevölkerung, teilweise auch aus den vielen Millionen Touristen, die die Hafenstadt das Jahr über besuchen. Local SEO führt zu einer besseren Positionierung in den Suchmaschinen, wenn die Suchanfrage einen regionalen Bezug hat, also beispielsweise “Italiener in Hamburg”. Es sind diese Personen, die aufgrund ihrer Suchanfrage eine bestimmte Leistung oder ein spezifisches Produkt direkt in der Großstadt suchen – und damit schon bald vor Ort einen Einkauf tätigen oder eine Leistung beziehen könnten.

Top Platzierungen in Hamburg gibt es nur mit Top Webseite und Top SEO

Beides geht Hand in Hand, um sich innerhalb von Suchmaschinen wie Google oder Bing die Pole Position zu thematisch relevanten Suchanfragen / Suchbegriffen zu sichern. Ein vielseitiges, zukunftstaugliches SEO Konzept verbessert aber nicht nur die Rankings, sondern auch die Webseite selbst: dank hochwertiger, zielgruppengerechter Inhalte, einem einwandfrei umgesetzten technischen Grundgerüst und Branding Maßnahmen, die simultan OffPage stattfinden. Erfahrene SEO Dienstleister stärken die Webseite einerseits OffPage, also abseits der eigentlichen Seite, aber auch OnPage, also unmittelbar auf der Webseite selbst. Ebenso werden beispielsweise Google My Business Accounts oder Local Citations eingesetzt. So ist die Sichtbarkeit dieser regionalen Unternehmen längst nicht mehr nur auf ihre Straße oder den Hamburger Stadtteil beschränkt.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

