SEO und Google Ads für Universitäten

So profitieren Universitäten von SEO und Werbekampagnen mit Google Ads

Universitäten sind darauf angewiesen, die besten Studenten, die fähigsten Professoren sowie finanzkräftige privatwirtschaftliche Partner zu gewinnen. Nur Hochschulen, denen es gelingt, ihre Zielgruppen im Internet zu erreichen, bestehen langfristig im Wettbewerb.

Die Erreichbarkeit ist ganz wesentlich an gute Sichtbarkeit gekoppelt. Das beste Angebot einer Hochschule nützt wenig, wenn es in den Suchmaschinen nicht auf den vorderen Plätzen der Ergebnisanzeige zu finden ist. Dieses gute Ranking zu erreichen, ist Aufgabe der Suchmaschinenoptimierung oder SEO (Search Engine Optimization), die von professionellen, spezialisierten SEO Agenturen angeboten wird.

Suchmaschinenoptimierung (SEO) als komplettes Servicepaket für Universitäten

Die Suchmaschinenoptimierung hat sich in den vergangenen 15 Jahren zu einem zugleich hochspezialisierten und breitgefächerten Bereich des Online-Marketing entwickelt. Die Fähigkeiten der Suchmaschinen, relevante Inhalte für ihre Nutzer herauszufiltern, ist enorm gewachsen. Entsprechend ist erfolgreiche SEO heute immer an hochwertige Inhalte (Content) geknüpft.

Inhaltlich minderwertiger oder irrelevanter Content, der nur den formal technischen Kriterien der Suchmaschinen entspricht, genügt längst nicht mehr, um bei Google, Bing und Co. zu punkten. Neben redaktionellen Inhalten umfasst Suchmaschinenoptimierung für Universitäten noch ein ganzes Bündel weiterer Maßnahmen und Techniken.

Das Spektrum reicht von der schnellen, sicheren und gut zu navigierenden Webseite über die Präsenz in sozialen Medien und wissenschaftlichen Portalen bis hin zu einem vielfältigen Netz aus Backlinks. Diese Backlinks verweisen von außen auf die Webpräsenz der Hochschule. Ein wichtiger Aspekt ist auch die lokale Ausrichtung der Suchmaschinenoptimierung. Local SEO sorgt dafür, dass die Ergebnisse von den Nutzern direkt im wichtigsten Einzugsgebiet einer Universität sichtbar gemacht werden.

Google Ads für eine wirkungsvolle Kombination aus SEO und Werbung

Google Ads ist die wichtigste Plattform für Anzeigenwerbung bei Google. Ad Kampagnen stellen eine sehr wirkungsvolle Ergänzung zur Suchmaschinenoptimierung dar. Neben den klassischen Textanzeigen sind auch visuelle Display-Anzeigen und Videoanzeigen möglich. Für Universitäten eröffnet eine enge Verzahnung von SEO mit Google Ads die Möglichkeit einer nochmals verbesserten Kommunikation der relevanten Inhalte.

Ob es sich dabei um Studienangebote, Stellenangebote, die Bekanntgabe von universitären Veranstaltungen oder um fachbezogene Suchbegriffe aus einzelnen Studienfächern handelt, spielt keine Rolle. Eine professionelle SEO Agentur wird immer bemüht sein, die organischen Ergebnisanzeigen durch Suchmaschinenoptimierung und die bezahlten Ergebnisanzeigen mit Google Ads harmonisch zu verbinden.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.