SEO: Wirksame Online Strategie für Firmen in St. Gallen

Leads und Umsätze in St. Gallen und Umland mit SEO nachhaltig steigern

GALLEN. Die Stadt gilt als agiler, technologisch fortschrittlicher und innovationsgetriebener Wirtschaftsstandort, der bereits seit mehr als fünf Jahrhunderten auf ein starkes Netzwerk in ganz Europa fußt. Internationale Bekanntheit erlangte St. Gallen aufgrund der qualitativ hochwertigen Textilprodukte, die unter anderem in skandinavische und südliche Länder Europas exportiert werden. Von großem Vorteil ist die Lage St. Gallens inmitten des Vierländerecks Schweiz, Deutschland, Liechtenstein und Österreich. Die exzellenten Verbindungen innerhalb Europas machen sich schon jetzt zahlreiche Unternehmen zu Nutze. SEO, Abkürzung für Suchmaschinenoptimierung, hilft diesen und nicht exportierenden Unternehmen, ihre Produkte und Leistungen effizient innerhalb der digitalen Landschaft zu vermarkten.

SEO verschafft Sichtbarkeit: in St. Gallen und dem Rest der Welt

Mit rund 75.000 Einwohnern ist St. Gallen nach deutschen Maßstäben ein klassisches Mittelzentrum. Wie nicht ungewöhnlich, konzentriert sich das wirtschaftliche Treiben innerhalb und rund um das Stadtzentrum, unter anderem im verarbeitenden Gewerbe, dem Einzelhandel oder beispielsweise der Hotellerie und Gastronomie. Sie alle profitieren von Local SEO in St. Gallen, um sich unter den Bewohnern und Touristen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Studien zufolge suchen mehr als 93 % aller Endverbraucher nach spezifischen Informationen, Produkten und Dienstleistungen vorab bei Google. Deshalb kommt der Keyword Recherche eine wichtige Rolle zu. Das Internet als weiteren Distributionskanal mit Hilfe von SEO zu erschließen, liefert zudem messbare Ergebnisse: anders als beispielsweise lokale Printkampagnen. Unternehmen gelingt es damit, sich vom regionalen Wettbewerb abzusetzen: oder simultan zum stationären Geschäft eine digitale Präsenz aufzubauen.

Fachmännisches, erfahrungsbasiertes und durchdachtes SEO in St. Gallen

Die Suchmaschinenoptimierung sollte immer nachhaltig und langfristig angelegt sein. Top Rankings erzielen Unternehmen bei Google nicht von heute auf morgen, sondern durch eine konsequente OnPage- und OffPage- Optimierung. OnPage spielen beispielsweise die technischen Grundlagen der Webseite, das Design, User-basierte Daten und natürlich hochwertige Inhalte eine Schlüsselrolle, OffPage- Optimierung lässt sich unter anderem mit Backlinks, Social Signals und Einträgen wie denen bei Google My Business betreiben. Ein wichtiger Vorteil von SEO ist der Umstand, dass nicht nur mehr Sichtbarkeit generiert, sondern zugleich auch die eigene Webpräsenz aufgewertet wird: mit durchdachten Designs, schnellen Ladezeiten und zielgruppenorientierten Inhalten.

