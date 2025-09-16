SEPPmail auf der it-sa 2025: Cloud-Service mit Secure Large File Transfer in Verschlüsselungstechnologie

München, 16. September 2025 – Die SEPPmail – Deutschland GmbH, ein führender Anbieter für sichere E-Mail-Kommunikation, ist auch in diesem Jahr auf der it-sa in Nürnberg vom 7. bis 9. Oktober 2025 vertreten. Besucher können sich am Stand 7-232 über aktuelle Entwicklungen rund um den Cloud-Dienst des Unternehmens informieren. Ein besonderes Highlight ist die neu integrierte Funktion Secure Large File Transfer (LFT), die als Bestandteil von Signatur und Verschlüsselung einen vertraulichen und sicheren Austausch großer Dateien ermöglicht.

Als Bestandteil von Signatur und Verschlüsselung ermöglicht die neue Funktion Secure Large File Transfer den sicheren und vertraulichen Austausch großer Dateien, die sonst häufig nicht per E-Mail versendet werden können. Damit wird eine Sicherheitslücke geschlossen, die bisher oftmals mit unsicheren externen Diensten überbrückt werden musste.

Die Bedeutung sicherer E-Mail-Kommunikation wird zusätzlich durch die Aufnahme von SEPPmail in die „Hall of Fame“ des vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ausgerufenen E-Mail-Sicherheitsjahres 2025 unterstrichen. Damit reiht sich SEPPmail in die Gruppe der Unternehmen ein, die den Standard für sicheren E-Mail-Verkehr in Deutschland aktiv mitgestalten.

„Mit dem neuen Secure Large File Transfer als Bestandteil unserer Sig/Enc-Funktion erweitern wir die Möglichkeiten der sicheren E-Mail-Kommunikation um einen wichtigen Baustein“, sagt Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail – Deutschland GmbH. „Dass wir gleichzeitig in die „Hall of Fame“ des BSI aufgenommen wurden, sehen wir als Bestätigung für unseren Weg: Innovationen entwickeln, die praxisnah sind und zugleich die Standards für Sicherheit und Vertrauen im digitalen Austausch stärken.“

Live-Einblicke auf der it-sa

Außer auf die etablierten Lösungen legt SEPPmail auf der it-sa besonderen Wert auf den direkten Austausch mit Fachbesuchern. Das Unternehmen gibt Einblicke in aktuelle Entwicklungen – etwa die nächste Generation GINA v3.

„Die it-sa ist für uns jedes Jahr ein zentraler Treffpunkt, um den Austausch mit Fachbesuchern und Partnern zu vertiefen“, sagt Günter Esch. „Wir zeigen, wie wir die Sicherheit der E-Mail-Kommunikation kontinuierlich weiterentwickeln. Besucher können sich bei uns ein direktes Bild von den Innovationen machen, an denen wir arbeiten.“

Interessierte können bereits im Vorfeld einen Termin vereinbaren, um sich persönlich über die neuesten Lösungen zur sicheren E-Mail-Kommunikation zu informieren.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige, international tätige und inhabergeführte Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

