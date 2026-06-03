SEPPmail auf der Public-IT-Security 2026: sichere E-Mail-Kommunikation für Behörden und öffentliche Verwaltung

Nürnberg, 03. Juni 2026 – SEPPmail, einer der führenden Anbieter für sichere E-Mail-Kommunikation, präsentiert auf der Public-IT-Security (PITS) 2026 in Berlin seine aktuellen Lösungen für den Schutz sensibler E-Mail-Kommunikation im öffentlichen Sektor. Die Fachkonferenz findet am 16. und 17. Juni 2026 in Berlin statt und gilt als wichtiger Treffpunkt für Entscheider und IT-Sicherheitsverantwortliche aus Behörden und Verwaltung. SEPPmail ist am Stand 5 vertreten. Im Mittelpunkt des Messeauftritts stehen vertrauenswürdige digitale Kommunikation, Schutz vor Identitätsmissbrauch sowie die sichere Umsetzung moderner E-Mail-Sicherheitsstrategien für öffentliche Einrichtungen.

Behörden und öffentliche Institutionen sind zunehmend mit komplexen Cyber-Bedrohungen konfrontiert, während gleichzeitig sichere und effiziente Kommunikationsprozesse gewährleistet werden müssen. E-Mail bleibt dabei eines der wichtigsten Werkzeuge für den digitalen Austausch und zugleich ein besonders sensibles Einfallstor für Angriffe wie Phishing, Spoofing oder Identitätsdiebstahl.

Vor diesem Hintergrund zeigt SEPPmail auf der PITS 2026 praxisnahe Lösungen für eine sichere und benutzerfreundliche E-Mail-Kommunikation. Das Unternehmen unterstützt Organisationen dabei, digitale Nachrichten zuverlässig zu verschlüsseln, Identitäten eindeutig nachvollziehbar zu machen und sensible Informationen wirksam vor unbefugtem Zugriff zu schützen.

Sicherheit und Vertrauen in der digitalen Verwaltung

„Insbesondere im öffentlichen Sektor spielt vertrauenswürdige Kommunikation eine zentrale Rolle“, sagt Stephan Heimel, Prokurist und Sales Director bei SEPPmail. „Behörden müssen sicherstellen, dass sensible Informationen geschützt übertragen werden und digitale Identitäten eindeutig nachvollziehbar bleiben. Mit unseren Lösungen unterstützen wir Unternehmen dabei, E-Mail-Kommunikation sicher, effizient und gleichzeitig anwenderfreundlich umzusetzen.“

Besucher erhalten am Stand 5 (im Erdgeschoss) Einblicke in aktuelle Entwicklungen der sicheren digitalen Kommunikation sowie konkrete Ansätze zur Umsetzung moderner E-Mail-Sicherheitsstrategien in Behörden und öffentlichen Einrichtungen.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

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