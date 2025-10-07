SEPPmail und LEA schließen strategische Partnerschaft für sichere E-Mail-Kommunikation in Europa

München, 07. Oktober 2025 – SEPPmail, ein führender Anbieter für sichere E-Mail-Kommunikation, geht eine strategische Partnerschaft mit dem Karlsruher Investor LEA Partners ein. Ziel ist es, die Position von SEPPmail als einem der führenden Anbieter von E-Mail-Sicherheitslösungen in Europa weiter zu stärken und gleichzeitig die digitale Souveränität der Kunden zu sichern.

Mit LEA gewinnt SEPPmail einen 100 % deutschen Investor, der auf langfristiges Wachstum und nachhaltige Technologieentwicklung setzt. Die Partnerschaft ermöglicht es SEPPmail, die eigenen Lösungen konsequent weiterzuentwickeln und Innovationen im Bereich E-Mail-Verschlüsselung und -Sicherheit voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr über den Einstieg von LEA Partners“, sagt Günter Esch, Geschäftsführer der SEPPmail – Deutschland GmbH. „Die Partnerschaft eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Produkte zukunftssicher weiterzuentwickeln und unsere Marktposition in Europa zu stärken – ohne dass unsere Kunden auf gewohnte Qualität, Sicherheit und persönliche Ansprechpartner verzichten müssen. SEPPmail bleibt SEPPmail.“

„Digitale Souveränität, steigende regulatorische Anforderungen wie NIS-2 sowie zunehmende Cyberbedrohungen schaffen ein Marktumfeld, in dem sichere E-Mail-Kommunikation zur geschäftskritischen Notwendigkeit wird“, sagt Kurt Weise, Partner bei LEA. „Als Schweizer Europäischer Anbieter ist SEPPmail ideal positioniert, um diese steigende Nachfrage nach vertrauenswürdigen europäischen Sicherheitslösungen zu bedienen.“

Kontinuität und Vertrauen für Kunden und Partner

Für Kunden und Partner von SEPPmail ändert sich durch die strategische Beteiligung von LEA Partners nichts an der täglichen Zusammenarbeit. Ansprechpartner, Supportstrukturen und Produktstrategien bleiben unverändert. Gleichzeitig werden mehr Ressourcen für Innovation und Wachstum geschaffen.

Mit dem Investment legt SEPPmail den Grundstein für eine noch leistungsfähigere europäische E-Mail-Sicherheitsplattform, die den steigenden Anforderungen an Datenschutz, Compliance und Cyberabwehr gerecht wird. Durch die enge Verbindung mit einem deutschen Technologieinvestor bleibt die Unternehmenssteuerung in Europa und gewährleistet so digitale Souveränität und Investitionssicherheit.

Das in der Schweiz und Deutschland ansässige und international tätige Unternehmen SEPPmail ist Hersteller im Bereich „Secure Messaging“. Seine prämierte Technologie für den spontanen sicheren E-Mail-Verkehr verschlüsselt elektronische Nachrichten und versieht diese auf Wunsch mit einer digitalen Signatur. Die Secure E-Mail-Lösungen sind weltweit erhältlich und leisten einen nachhaltigen Beitrag zur sicheren Kommunikation mittels elektronischer Post. Dadurch maximiert SEPPmail die Kommunikationssicherheit von hunderttausenden von Benutzern. Das Unternehmen verfügt über eine mehr als zehnjährige Erfahrung im sicheren Austausch digitaler Nachrichten. Bei der Entwicklung seiner E-Mail-Security-Technologie achtet SEPPmail besonders auf die Benutzerfreundlichkeit und reduziert Komplexität auf ein absolutes Minimum. Kleine, mittlere und große Firmen können die Lösungen schnell, unkompliziert und ohne zusätzliche Schulungen anwenden. Weitere Informationen unter www.seppmail.de

Firmenkontakt

SEPPmail Deutschland GmbH

Günter Esch

Ringstraße 1c

85649 Brunnthal b. München

+49 (0) 8104 8999 030



https://www.seppmail.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Lisa Wolf

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

02661-912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.