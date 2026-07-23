Septeo CNEE behauptet Marktführerschaft im SaaS Kanzleimanagement in der DACH-Region

Research in Action veröffentlicht Vendor Selection Matrix 2026

Karlsruhe, 23.7.2026 – In der aktuellen Vendor Selection Matrix (VSM) belegt Septeo CNEE im SaaS-Kanzleimanagement erneut den ersten Platz in der Gesamtwertung. Die Analysten sehen Septeo CNEE auf einem beeindruckenden Expansionskurs und bestens aufgestellt, die Marktführerschaft im gesamten europäischen Raum weiter auszubauen.

Das Marktforschungsinstitut Research in Action hat für die VSM in diesem Jahr 750 Rechtsanwälte und Partner in DACH-Rechtsanwaltskanzleien befragt, um Einblick in die Strategie, Investitionen und aktuelle, technologische Herausforderungen im Bereich IT und Workflow-Automatisierung zu gewinnen. Die VSM ist eine umfragebasierte Methode für die vergleichende Anbieterbewertung, bei der 63 Prozent der Bewertung auf einer Befragung von IT- oder Business-Führungskräften basieren.

Die Studienteilnehmer wählten Septeo mit der höchsten Gesamtpunktzahl auf den ersten Platz. In der Bewertung von Research in Action heißt es: „Die Integration in die Septeo-Gruppe markiert den Beginn einer neuen Ära, in der europäische Technologiesouveränität und KI-basierte Produktivität im Zentrum stehen. Durch die massiven Synergien innerhalb der Gruppe ist Septeo hervorragend aufgestellt, um seine Marktführerschaft im gesamten europäischen Raum weiter dynamisch auszubauen.“ Sowohl für die Kundenzufriedenheit als auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis erhielt Septeo CNEE jeweils die höchstmögliche Punktzahl.

Überzeugt hat Septeo CNEE auch mit der konsequenten Weiterentwicklung seiner AI-First- und Internationalisierungsstrategie. Darin sehen die Analysten die Verbindung tiefer Marktkenntnisse mit einer etablierten Produktlandschaft in der DACH-Region sowie Nordeuropa. „Diese Transformation von einem spezialisierten Anbieter hin zu einer integrierten, multi-vertikalen Plattform sorgt für die höchste Punktzahl in unserem Weiterempfehlungs-Index“, erklären die Analysten die hervorragenden Untersuchungsergebnisse.

Neben juristischen Datenbanken gehört Kanzleisoftware zu den klassischen digitalen Anwendungen in Kanzleien. Sie erleichtert es Rechtsanwaltskanzleien, ihre Abläufe zu automatisieren, Informationen auszutauschen sowie Geschäftsdaten auszuwerten und das Kanzleimanagement zu verbessern. Im Fokus der neuesten Befragungen standen SaaS Kanzleisoftwarelösungen. Gefragt wurde danach, inwieweit SaaS Kanzleimanagementlösungen bei administrativen Aufgaben, der Fakturierung, der Kommunikation, dem Dokumentenmanagement und der Kanzleiorganisation helfen.

Als wichtigste Differenzierungsfaktoren hat Research in Action vier Aspekte identifiziert:

1. Unified Cloud-native Plattform: Die neue, harmonisierte Plattformarchitektur wird schrittweise ausgerollt. Sie kombiniert modernste Cloud-Benutzerfreundlichkeit mit der gewohnten funktionalen Tiefe einer Enterprise-Lösung.

2. Der „Septeo Legal Twin“: Mit dem Legal Twin führt Septeo einen DSGVO-konformen KI-Assistenten direkt in der Arbeitsumgebung ein. Er übernimmt automatisierte Fallanalysen, optimiert Kanzlei-Workflows und bereitet Ergebnisse prädiktiv vor.

3. Ende-zu-Ende-Automatisierung: Durch den konsequenten Wegfall von Medienbrüchen und manuellen Routineaufgaben (z. B. bei der Postkorb-, Schriftgut- und Insolvenzbearbeitung) wird der Return on Investment (ROI) für Kanzleien heute oft in Tagen gemessen.

4. Forschungsstärke und Compliance: Dank des gruppenweiten R&D-Budgets von über 80 Millionen Euro pro Jahr führt Septeo den Markt bei Innovationen für Datensicherheit und regulatorische Compliance (insb. im Rahmen des EU AI Acts und einer europäisch souveränen Lösung) an.

Über Research in Action

Research in Action GmbH ist ein führendes unabhängiges Forschungs- und Beratungsunternehmen im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie. Das Unternehmen bietet sowohl zukunftsorientierte, als auch praxisnahe Beratung für Unternehmen und Lösungsanbieter an.

Über Septeo CNEE

Septeo CNEE (Central Northern & Eastern Europe) ist ein führender Anbieter von Legal Tech-Plattformen zur Digitalisierung von Kanzleien, Notariaten und Insolvenzverwaltungen. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Workflow-Automatisierung sowie zur KI-gestützten Dokument- und Datenverwaltung. Darüber hinaus bietet Septeo CNEE spezialisierte, softwaregestützte Outsourcing-Services an. Rund 400 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland sowie Büros in der Schweiz, Österreich, Litauen, Norwegen und Bulgarien betreuen mehr als 8.500 Kunden. Weitere Informationen: www.septeo.ai

Septeo CNEE (Central Northern & Eastern Europe) ist ein führender Anbieter von Legal Tech-Plattformen zur Digitalisierung von Kanzleien, Notariaten und Insolvenzbetrieben. Das Unternehmen entwickelt Lösungen zur Workflow-Automatisierung sowie zur KI-gestützten Dokument- und Datenverwaltung. Darüber hinaus bietet Septeo CNEE spezialisierte, softwaregestützte Outsourcing-Services an. Rund 400 Mitarbeitende an fünf Standorten in Deutschland sowie Büros in der Schweiz, Österreich, Litauen, Norwegen und Bulgarien betreuen mehr als 8.500 Kunden. Weitere Informationen: www.septeo.ai

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