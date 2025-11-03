Septeo hat eine Vereinbarung zur Übernahme von stp.one unterzeichnet, um die führende paneuropäische Legal-Tech-Softwareplattform aufzubauen

stp.one unterzeichnet Vertrag über Beitritt zur Septeo-Gruppe

Karlsruhe, 03.11.2025 – stp.one, ein führender europäischer Anbieter von Legal-Tech-Software, unterstützt von BU Bregal Unternehmerkapital und Maguar Capital Management, hat eine Vereinbarung zur Übernahme durch Septeo unterzeichnet, ein führendes französisches Softwareunternehmen, das moderne Technologielösungen für die Bereiche Recht, Rechnungswesen, Immobilien, Personal und Bildung anbietet.

Diese Vereinbarung markiert einen Meilenstein in der Geschichte von stp.one und legt den Grundstein für die Formierung zum größten Legal-Tech-Anbieter Europas. Gemeinsam verfolgen Septeo und stp.one das Ziel, Juristen in ganz Europa dabei zu unterstützen, ihren Alltag durch innovative und zuverlässige Lösungen zu vereinfachen. stp.one wird auch nach der Übernahme unter seinen bestehenden Produktmarken operieren, aber von der Größe, dem Netzwerk und der Innovationskraft von Septeo profitieren – insbesondere bei der Entwicklung von Cloud-basierten und KI-gestützten Lösungen.

„In den letzten Jahren haben wir eine multivertikale, KI-fokussierte und skalierbare SaaS-Legal-Tech-Plattform aufgebaut, die sich zum unangefochtenen Marktführer in der DACH-Region entwickelt hat. Wir bedanken uns bei unseren Investoren BU Bregal Unternehmerkapital und Maguar Capital Management für die großartige Unterstützung in den letzten Jahren. Wir freuen uns sehr darauf, Teil der Septeo Gruppe zu werden. Gemeinsam bleibt es unsere oberste Priorität, Innovationen zu beschleunigen und unseren Kunden in ganz Europa einen noch größeren Mehrwert zu bieten“, erklärt Oliver Bendig, CEO von stp.one.

„Die Aufnahme von stp.one ist ein bedeutender Schritt auf unserem europäischen Wachstumspfad. stp.one bringt tiefgreifendes Fachwissen, starke Kundenbeziehungen und eine Innovationskultur mit, die perfekt zu den Werten von Septeo passt. Als Teil der Septeo-Gruppe werden sie uns helfen, unsere europäische Expansion zu beschleunigen und unsere Fähigkeit zu stärken, Fachleuten in ganz Europa innovative Lösungen anzubieten“, sagt Hugues Galambrun, CEO von Septeo.

Heute beschäftigt stp.one über 400 Mitarbeiter an 12 Standorten und betreut mehr als 8.000 Kunden, darunter Anwaltskanzleien, Insolvenzverwalter und Rechtsabteilungen von Unternehmen. Septeo gehört mit über 3.200 Mitarbeitern zu den Top 10 Softwarekonzernen in Frankreich und wird im Jahr 2025 einen Jahresumsatz von ca. 460 Millionen Euro erwirtschaften.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2026 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen.

Die stp.one, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der führenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist. stp.one beschäftigt über 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf. Mehr Info unter: stp.one

Über Septeo

Septeo ist ein führender Softwareanbieter in Europa und ein wichtiger Akteur in der Technologiebranche, der innovative Lösungen liefert, die Fachleute unterstützen und die digitale Transformation beschleunigen. Mit mehr als 250.000 Fachleuten in Kernbranchen – darunter Recht, Buchhaltung, Immobilien, Personalwesen, Gastgewerbe und Bildung – stellt Septeo künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt seiner Strategie, um Innovationen voranzutreiben und die Leistung seiner Kunden zu verbessern. Septeo mit Hauptsitz in Montpellier, Frankreich, investiert jährlich 80 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung, mit einem klaren Fokus auf KI. Die Gruppe ist europaweit tätig, beschäftigt 3.200 Mitarbeiter und wird im Jahr 2025 rund 460 Millionen Euro erreichen. Mehr Infos unter: septeo.com

