Serie „Steuerliche Investitionsförderung für Unternehmen“

Teil 1: Investitionsförderung für Unternehmen – Neue steuerliche Chancen sinnvoll nutzen

Unternehmen stehen heute vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits müssen sie in Digitalisierung, Automatisierung, Energieeffizienz und moderne Betriebsausstattung investieren, andererseits belasten steigende Kosten, unsichere Märkte und hohe Finanzierungskosten die Liquidität. Um die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft zu stärken, hat der Gesetzgeber verschiedene steuerliche Maßnahmen auf den Weg gebracht beziehungsweise erweitert.

Für Unternehmer bietet sich damit die Chance, notwendige Investitionen wirtschaftlich sinnvoll mit steuerlichen Vorteilen zu verbinden. Doch welche Möglichkeiten bestehen überhaupt? Und warum lohnt es sich, bereits heute einen Blick auf die Investitionsplanung der kommenden Monate zu werfen?

Investitionen sind mehr als eine Steuerersparnis

Viele Unternehmer verbinden steuerliche Investitionsförderungen ausschließlich mit dem Gedanken, Steuern zu sparen. Tatsächlich liegt der größte Vorteil jedoch häufig an anderer Stelle: Durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und steuerliche Förderinstrumente verbleibt mehr Liquidität im Unternehmen.

Liquidität ist gerade in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten ein entscheidender Erfolgsfaktor. Sie schafft Handlungsspielräume, ermöglicht weitere Investitionen und erhöht die finanzielle Stabilität eines Unternehmens. Steuerliche Förderungen können daher einen wichtigen Beitrag leisten, Investitionen schneller und wirtschaftlicher umzusetzen.

Welche Investitionen können profitieren?

Grundsätzlich kommen zahlreiche betriebliche Investitionen für steuerliche Förderungen in Betracht. Dazu gehören unter anderem:

Maschinen und Produktionsanlagen

Büro- und Betriebsausstattung

Hard- und Software

Digitalisierungsvorhaben

Fahrzeuge des Betriebsvermögens

Energieeffiziente Anlagen

Investitionen in Automatisierung und moderne Fertigungstechnologien

Gerade mittelständische Unternehmen können durch eine frühzeitige Planung erhebliche finanzielle Vorteile erzielen.

Steuerliche Gestaltung beginnt vor der Anschaffung

Ein häufiger Fehler besteht darin, sich erst nach einer bereits getätigten Investition mit den steuerlichen Auswirkungen zu beschäftigen.

In vielen Fällen entscheidet jedoch der Zeitpunkt der Anschaffung oder die Art der Finanzierung darüber, welche steuerlichen Möglichkeiten tatsächlich genutzt werden können. Deshalb empfiehlt es sich, geplante Investitionen frühzeitig gemeinsam mit der steuerlichen Beratung zu analysieren.

Oft lassen sich Investitionszeitpunkte optimieren oder verschiedene Förderinstrumente miteinander kombinieren.

Mehrere Förderinstrumente greifen ineinander

Die steuerliche Investitionsförderung besteht nicht nur aus einer einzelnen Regelung. Vielmehr stehen Unternehmen verschiedene Instrumente zur Verfügung, die sich – je nach Situation – sinnvoll ergänzen können.

Hierzu zählen beispielsweise:

verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten,

der Investitionsabzugsbetrag,

Sonderabschreibungen,

öffentliche Förderprogramme von Bund und Ländern,

Förderdarlehen und Zuschüsse.

Welche Kombination im Einzelfall sinnvoll ist, hängt von der Unternehmensgröße, der Investitionsart und den wirtschaftlichen Zielen ab.

Praxisbeispiel

Ein metallverarbeitender Betrieb plant die Anschaffung einer neuen CNC-Maschine. Die Investition verbessert nicht nur die Produktionskapazität, sondern reduziert gleichzeitig Energieverbrauch und Fertigungszeiten.

Durch eine frühzeitige steuerliche Planung können Abschreibungsmöglichkeiten optimal genutzt und gegebenenfalls weitere Förderprogramme eingebunden werden. Das Ergebnis ist keine „Subvention der Investition“, sondern eine deutlich bessere Liquiditätswirkung in den ersten Jahren nach der Anschaffung – ein Vorteil, der insbesondere bei größeren Investitionsvolumina spürbar sein kann.

Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für eine Investitionsanalyse

Viele Unternehmen verfügen bereits über konkrete Investitionspläne für die kommenden Monate oder Jahre. Genau jetzt lohnt sich eine strukturierte Bestandsaufnahme:

Welche Investitionen sind ohnehin geplant?

Lassen sich Anschaffungen zeitlich optimieren?

Welche steuerlichen Förderinstrumente kommen infrage?

Können Zuschüsse und steuerliche Vorteile miteinander kombiniert werden?

Welche Auswirkungen ergeben sich auf Liquidität und Unternehmensplanung?

Eine frühzeitige Analyse schafft Planungssicherheit und hilft, wirtschaftliche Potenziale optimal auszuschöpfen.

Unsere Serie: Steuerliche Investitionsförderung für Unternehmen.In den kommenden Wochen stellen wir die wichtigsten steuerlichen Förderinstrumente ausführlich vor:

Teil 1: Investitionsförderung für Unternehmen – Neue steuerliche Chancen sinnvoll nutzen (dieser Beitrag)

Teil 2: Investitionsabzugsbetrag (§ 7g EStG) – Investitionen bereits heute steuerlich berücksichtigen

Teil 3: Sonderabschreibungen – Zusätzliche steuerliche Entlastungen gezielt nutzen

Teil 4: Degressive Abschreibung – Mehr Liquidität durch höhere Anfangsabschreibungen

Teil 5: Förderprogramme von Bund und Ländern – Steuerliche Vorteile mit Zuschüssen kombinieren

Teil 6: Die zehn häufigsten Fehler bei Investitionsentscheidungen – und wie Unternehmer sie vermeiden

Fazit

Steuerliche Investitionsförderungen sind weit mehr als reine Steuervergünstigungen. Richtig eingesetzt unterstützen sie Unternehmen dabei, notwendige Modernisierungen wirtschaftlich sinnvoll umzusetzen und die Liquidität zu stärken.

Wer Investitionen frühzeitig plant und steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten berücksichtigt, schafft die Grundlage für langfristigen Unternehmenserfolg.

Unser Rat: Warten Sie nicht bis zum Jahresende. Lassen Sie Ihre Investitionsplanung rechtzeitig prüfen. Gemeinsam analysieren wir, welche steuerlichen Fördermöglichkeiten für Ihr Unternehmen bestehen und wie sich Investitionen optimal in Ihre betriebliche Strategie integrieren lassen.

Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:

Wirtschaftsprüfung

Tax advice

Legal advice

Bankruptcy advice

Business advice

Firmenkontakt

FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Kuth

Alfredstr. 157

45131 Essen

0201/822896-10



http://www.frtg-essen.de

Pressekontakt

FRTG Steuerberatungsgesellschaft

Ralf Klein

Alfredstr. 157

45131 Essen

0201/822896-22



http://www.frtg-essen.de

Bildquelle: iStock-1644320972