Serienale beschert Star-Momente im ALEXA am Alexanderplatz

Exklusives Film- und Serienfestival

Festivalatmosphäre und Promis am Alexanderplatz! Das ALEXA Shoppingcenter rollte am 23. und 24. November den roten Teppich aus und öffnete die Türen zur Serienale. Das exklusive Film- und Serienfestival stand in diesem Jahr unter dem Motto „Familienunterhaltung“ und lockte große und kleine Filmfans in das beliebte Center am Alexanderplatz. Prominente Gäste waren unter anderem die Schauspieler Raphael Vogt und Imad Mardnli sowie Dalibor Music (Weltmeister im K1). Nach dem Vorprogramm im Foyer des ALEXA Kinos mit Fotoshooting, zahlreichen Attraktionen für die kleinen Gäste sowie Fingerfood und Getränken hieß es „Vorhang auf“ für die Filme:

Den Auftakt machte am 23. November „Sonic the Hedgehog 2“, der Pilotfilm zur aktuellen Staffel der legendaren Serie, die seit 1993 die Fans begeistert. Feierlicher Höhepunkt des Tages war die Verleihung des Serienale Award in der Kategorie „Bester Jugendfilm“ an den Filmverleih Paramount Pictures Germany. Am 24. November folgte mit der Präsentation von „Paw Patrol – Der Mighty Kinofilm“ ein weiteres Film-Highlight für die ganze Familie. Die Serienale 2024 wurde zum unvergesslichen Erlebnis für über 300 Serien- und Filmfans. Die begehrten Plätze des exklusiven Festivals waren an beiden Tagen vollständig ausgebucht.

„Wir sind sehr stolz, dass die Serienale 2024 wieder unser Gast war und wir dem exklusiven Festival mit unserem Kino eine attraktive Bühne bieten können“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Das ALEXA ist seit jeher bekannt als Ort, an dem die Besucher unvergessliche Momente mit ihren Stars und echten Emotionen erleben können. Daher passt die Serienale perfekt hierher!“

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

