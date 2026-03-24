Seriöses Gesundheitscoaching statt Hype-Marketing

Paretofit zeigt, warum evidenzbasiertes Coaching klare Ziele, saubere Methodik und realistische Erwartungen braucht.

Im Gesundheitscoaching wird viel versprochen. Schnelle Transformationen, radikale Neustarts, spektakuläre Ergebnisse in wenigen Wochen. Gerade für Selbstständige und Unternehmer, die wenig Zeit haben und unter hoher Belastung stehen, klingt das oft verlockend. Das Problem: Viele dieser Versprechen sind weder seriös noch alltagstauglich.

Genau hier setzt Paretofit an. Das in Köln ansässige Gesundheits- und Performance-Coaching von Tobias Burkhardt verfolgt bewusst einen anderen Ansatz: weniger Hype, weniger Aktionismus, weniger unrealistische Erwartungen. Stattdessen setzt Paretofit auf evidenzbasierte Priorisierung, realistische Zielsetzung und konsequente Umsetzung im echten Alltag.

„Im Gesundheitsbereich wird viel zu oft so getan, als sei jedes Ziel mit genug Motivation oder Disziplin kurzfristig erreichbar“, sagt Tobias Burkhardt, Gründer von Paretofit. „Die Wahrheit ist: Seriöse Ergebnisse entstehen nicht durch große Versprechen, sondern durch klare Zieldefinition, wissenschaftlich fundierte Hebel und ein System, das auch unter realen Bedingungen funktioniert.“

Aus Sicht von Paretofit sind dokumentierte Ergebnisse im Coaching nur dann wirklich aussagekräftig, wenn drei Dinge sauber zusammenkommen:

– eine realistische und fachlich fundierte Zielsetzung

– eine evidenzbasierte Methodik

– eine klare Definition dessen, was überhaupt als Erfolg gilt

Genau an dieser Stelle unterscheidet sich seriöses Coaching von lautem Marketing. Denn eine hohe Erfolgsquote wirkt nur dann glaubwürdig, wenn nachvollziehbar ist, worauf sie sich konkret bezieht.

Paretofit berichtet eine dokumentierte Erfolgsquote von 98,1 % über bislang 169 durchgeführte Coachings mit Selbstständigen und Unternehmern. Als Erfolg gilt dabei das Erreichen des vorab gemeinsam definierten Hauptziels innerhalb eines Zeitraums von 6 bis 12 Monaten. Diese Ziele unterscheiden sich je nach Person und Ausgangslage, zum Beispiel in den Bereichen Gewichtsreduktion, Körperkomposition, sportliche Leistungsfähigkeit, Schlaf, Stressmanagement oder Gesundheitsmarker wie Blutzucker und LDL-Cholesterin.

Der entscheidende Punkt dabei: Die Ziele werden bewusst nicht unrealistisch gewählt. Paretofit arbeitet ausschließlich mit Zielsetzungen, die auf Basis der individuellen Ausgangslage, des wissenschaftlichen Kenntnisstands und des vereinbarten Zeitraums tatsächlich erreichbar sind.

„Viele Menschen unterschätzen, was in 6 bis 12 Monaten mit einem guten System möglich ist, und überschätzen gleichzeitig massiv, was kurzfristig realistisch ist“, so Burkhardt. „Gerade in einer Branche, in der oft mit überzogenen Erwartungen gearbeitet wird, ist diese Ehrlichkeit aus meiner Sicht ein zentraler Teil von Seriosität.“

Paretofit richtet sich an Selbstständige, Unternehmer und Gründer im DACH-Raum, die ihre Gesundheit und Leistungsfähigkeit nachhaltig verbessern wollen, ohne sich in komplizierten Plänen oder kurzlebigen Gesundheits-Trends zu verlieren. Der Coaching-Ansatz folgt dabei einem evidenzbasierten 80/20-Prinzip über Training, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement und Verhaltensänderung.

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Paretofit ist ein in Köln ansässiges Gesundheits- und Performance-Coaching-Unternehmen, gegründet von Tobias Burkhardt (M.A. Gesundheitssoziologie), zertifizierter Clinical & Performance Nutritionist und Strength & Conditioning Coach.

Paretofit unterstützt Unternehmer und Gründer im DACH-Raum dabei, Energie, Schlaf, Körperkomposition und Leistungsfähigkeit durch gesunde High-Performance-Gewohnheiten zu verbessern. Die Arbeit basiert auf dem 80/20-Prinzip („weniger, aber besser“) und fokussiert evidenzbasierte Grundlagen aus Training & Bewegung, Ernährung, Schlaf & Stressmanagement sowie Gewohnheiten & Verhaltensänderung – alltagstauglich umgesetzt unter realen Zeit- und Arbeitsbedingungen.

Kontakt

Paretofit

Tobias Burkhardt

Dülkenstraße

51143 Köln

022039075322



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