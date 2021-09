service94 GmbH feiert 20jähriges Jubiläum in Burgwedel

Fundraisingagentur hat seit 2001 Sitz in Burgwedel – Mehrfach ausgezeichnetes Unternehmen

Das auf Fundrasing spezialisierte Unternehmen service94 GmbH feiert in diesem Spätsommer 20jähriges Jubiläum am Firmensitz Burgwedel. 2001 war die Fundraisingagentur von Hannover nach Burgwedel umgezogen und hatte den Gebäudekomplex der ehemaligen Firma Pumpenböse zunächst angemietet und wenig später käuflich erworben. Inzwischen wurde die Firmenzentrale der service94 GmbH nach modernen und ökologischen Gesichtspunkten umfangreich um- und ausgebaut. Der Erfolg des Unternehmens mit seiner Firmengeschichte von einem Vierteljahrhundert zeigt sich nicht nur in der wachsenden Zahl der festangestellten Mitarbeiter*Innen, sondern auch in dem immer wieder verstärkten sozialen Engagement.

Die überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der service94 GmbH sind bei der auf Fundraising und Sozialmarketing spezialisierten Unternehmensgruppe in einem festen Angestelltenverhältnis beschäftigt. Die Zahl der Angestellten ist wie die Zahl der Auftraggeber in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen.

In der Firmenzentrale befindet sich der Innendienst mit den Abteilungen Verwaltung, Buchhaltung, Logistik, Marketing, Öffentlichkeitsarbeit, das Service-Center sowie das Ausbildungs- und Schulungszentrum. Zum Angebot an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehört in Burgwedel auch ein Kindergarten auf dem Firmengelände – ausgezeichnet mit einem ersten Preis für die “beste betriebsnahe Betreuungslösung in Hannover und der Region” – sowie Fitnesstraining und Ernährungsberatung. Das betriebseigene Ausbildungsprogrammder service94 GmbH mit internen und externen Schulungsleitern ist die Basis für auch den zukünftigen Erfolg. Das Gebäude wurde im Laufe der Jahre durch Solaranlagen und Erdwärme-Installation auf den ökologische letzten Stand gebracht.

Das im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände erfolgreich arbeitende Unternehmen service94 GmbH entwickelt Kampagnen für Non Profit Organisationen. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen setzen die Informationsveranstaltungen dann in Absprache mit den Auftraggebern um. Die hohen Qualitätsstandards der service94 GmbH sind dabei die Grundlage des Erfolges. Nachhaltiges Handeln und Arbeiten wird verstärkt zu einer gesellschaftlichen Verpflichtung.

Nicht zuletzt hat dies Engagement dazu geführt, dass das Unternehmen service94 GmbH beim größten Markentest Deutschlands 2018 in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt wurde. In einer Analyse von rund 34 Millionen Kundenstimmen aus sozialen Medien in Deutschland wurde damit die service94 GmbH als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat “Deutschlands Beste” ausgezeichnet. Das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) führte im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money den Markentest durch. Bereits zuvor wurde das als Ausbildungsbetrieb anerkannte Unternehmen unter anderem mit dem CSR-Siegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

