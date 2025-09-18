service94 GmbH-Unternehmensgruppe sichert erfolgreiche Zukunft

Der Generationswechsel an der Firmenspitze ist eine der größten Herausforderungen für zahlreiche Unternehmen des Mittelstandes. Der Unternehmensgruppe service94 GmbH ist dieser Schritt in diesem Jahr gelungen und damit ist die kontinuierliche Fortsetzung des erfolgreichen Weges der vergangenen Jahrzehnte gesichert. Der Firmengründer und Geschäftsführer Frank Kroll hat sich nach Jahrzehnten an der Spitze der Unternehmensgruppe aus dem operativen Geschäft zurückgezogen und an langjährige erfahrene Mitarbeiterinnen übergeben. Damit ist die Kontinuität und das weitere Wachstum der auf Fundraising spezialisierten Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover gewährleistet.

Der service94-Unternehmensgruppe ist nach intensiver Vorbereitung etwas gelungen, was viele mittelständische Unternehmen gegenwärtig vor große Probleme stellt. Mit 215.000 Unternehmen, die bis Ende 2025 eine Nachfolgelösung suchen, steht die deutsche Wirtschaft vor einer ihrer größten strukturellen Herausforderungen, so Wirtschaftsexperten. Das Durchschnittsalter der übergebenden Unternehmer von 65,4 Jahren verdeutlicht die Dringlichkeit der Situation. Laut einer KfW-Studie aus dem vorletzten Jahr werden 842.000 Inhaber mittelständischer Unternehmen ihre Tätigkeit demnächst aufgeben. 61 Prozent von diesen wollen den Betrieb an einen Unternehmensnachfolger übergeben. 300.000 rechnen sogar damit, den Betrieb zu schließen.

Die Unternehmensgruppe hat sich in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich durch alle Krisen bewegt – egal ob Konjunkturkrise oder Pandemie, der Weg wurde erfolgreich beschritten. Die service94 GmbH wurde bereits zwei Mal in der Studie des renommierten F.A.Z.-Institutes und des Institutes für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) zum „begehrtesten Arbeitgeber“ gekürt. Außerdem wurde die service94 GmbH beim größten Markentest Deutschlands, den das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung GmbH (IMWF) im Auftrag von Deutschlandtest und dem Wirtschaftsmagazin Focus Money durchführte, zuvor in der Kategorie Werbe- und PR-Agenturen unter die Top 30 gewählt und damit als einzige auf Fundraising spezialisierte Agentur mit dem Prädikat „Deutschlands Beste“ ausgezeichnet.

Neubeschäftigte jeden Alters kommen bei der Unternehmensgruppe mit 13 Standorten im Bundesgebiet vom ersten Tag an in den Genuss einer Festanstellung mit allen Sozialleistungen. Auch spezielle auf die Individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Arbeitszeitmodelle sind keine Seltenheit. Neben der theoretischen Ausbildung gibt es auch den Einsatz in der Praxis. Durch dieses duale System bei der service94 GmbH lässt sich eine hohe Qualifikation im Fundraising erreichen. Am Hauptsitz in Burgwedel bei Hannover steht Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Kindern zudem auf dem Firmengrundstück seit mehr als 20 Jahren ein Kindergarten zur Verfügung.

Die service94 GmbH ist ein auf Sozialmarketing spezialisiertes Unternehmen in Burgwedel bei Hannover. Das Unternehmen berät und vertritt nationale und internationale Organisationen, Vereine und Verbände. Die Auftraggeber sind Non Profit Organisationen (NPO) mit vorrangig humanitärer, karitativer und ökologischer Zielsetzung. Für sie entwickelt die service94 GmbH im Bereich Mitgliederwerbung und Mitgliederverwaltung für Vereine innovative Marketingstrategien zur langfristigen Finanzierung und Verwaltung ihrer Aufgaben.

