Serviceware SE veröffentlicht Financial 6.0

Zukunftsweisendes ITFM-Software-Update revolutioniert die kollaborative Planung von Unternehmens-IT und Shared Services

Bad Camberg, 16. Juli 2021 – In einem zunehmend schnelllebigen und wettbewerbsintensiven Geschäftsumfeld müssen Unternehmen ihre IT-Kosten, gerade bei höheren Ausgaben für digitale Dienste, unter Kontrolle halten. Das setzt ein Verständnis dieser Kosten voraus, um genau planen und in die Zukunft investieren zu können. Vor diesem Hintergrund bringt Serviceware, einer der führenden Anbieter von Softwarelösungen für die Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen ( Enterprise Service Management), Serviceware Financial 6.0 auf den Markt, ein Modul der integrierten ESM-Plattform. Dies ist ein großer und innovativer Schritt nach vorne für die Softwarelösung, die bereits in vielen Unternehmen das Finanzmanagement von IT und Shared Services ermöglicht.

Die wichtigsten Updates im Überblick:

– Kollaboratives Arbeiten: Stellt sicher, dass viele verschiedene Benutzer und Abteilungen koordiniert an einem Finanzprozess zusammenarbeiten können und proaktiv benachrichtigt werden, wenn eine Aktion erforderlich ist.

– Workstreams: Ermöglichen eine hochentwickelte und intuitive Benutzerführung durch Prozesse und Finanzaufgaben, die auch dem gelegentlichen User eine qualitativ hochwertige Finanzsteuerung leicht macht.

– Personalisierung: Anpassbare Startseiten, damit mehr Beteiligte und Rollen direkt Zugriff auf ihre Informationen erhalten, einfach durch das System navigieren, die finanzielle Rentabilität steuern und Kostenoptimierung durch leistungsstarke KPIs durchführen können.

– Neues Design und verbesserte Navigation: Lassen Benutzer die Lösung schnell erlernen und effektiv nutzen, wodurch sie ihren Aufgaben produktiver nachkommen können.

“Mit Serviceware Financial 6.0 kommen unsere Kunden in den Genuss einer stark verbesserten und maßgeschneiderten, rollenbasierten Benutzererfahrung, die die Lösung von einem Finanzmanagement-Tool weiter zu einer Finanzmanagement-Umgebung entwickelt, kommentiert Cordula Bauer, Group Director Product und Development, Serviceware.

Als Antwort auf die Bedürfnisse jeder modernen digitalen Organisation liefert Serviceware eine einzige Informationsquelle (“Single Source of Truth”) über die gesamte IT-Wertschöpfungskette und stellt letztlich sicher, dass digitale Investitionen vollständig optimiert werden. Und das, ohne IT-Kosten und -Prozesse mit manueller Tabellenkalkulation verwalten zu müssen. Die richtigen Informationen auf Knopfdruck zu erhalten, versetzt CFOs in die Lage, fundierte Diskussionen mit den Geschäftsbereichen zu führen, die nun ihrerseits ein besseres Verständnis für die von ihnen genutzten IT-Services haben. CIOs erhalten außerdem einen klaren Überblick über ihre Verbrauchs- und Kostendaten zentral an einem Ort, um ihre Technologie- und Anbieterstrategien kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Financial 6.0 macht damit den komplexen Prozess von IT-Finanzmanagement und -planung einfacher, sowie den damit verbundenen ROI transparent. Genauso wichtig ist jedoch die Möglichkeit, die Kostendaten anzupassen und “Was-wäre-wenn”-Szenarien für die C-Suite zu entwickeln, um ihnen die nötige Flexibilität zu geben, die richtigen Entscheidungen in einem weiterhin unberechenbaren Markt zu treffen.

“Serviceware Financial hat sich bereits bewährt und unseren multinationalen Kunden Einsparung von Millionen Dollar, Euro und Pfund ermöglicht. Mit diesem Meilenstein-Release haben wir den Ansatz des IT-Finanzmanagement (ITFM) oder das, was oft als Technology Business Management (TBM) bezeichnet wird, neu erfunden,” fügt Dirk Martin, CEO der Serviceware SE, hinzu. “Die neue Strategie konzentriert sich auf einen benutzerzentrierten, kollaborativen Planungsansatz und definiert die Finanzperspektive an der Schnittstelle zwischen IT, Fachbereichen und Finanzen neu. Wir bei Serviceware sind stolz auf unsere technologischen Fähigkeiten und einen perfekten Service. Wir sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden zufrieden sind und überzeugt, dass unsere Lösung ein Game-Changer für einen besseren Geschäftserfolg ist”.

Weitere Informationen, wie Serviceware Ihr Unternehmen bei der Optimierung der IT-Ausgaben unterstützen kann, sind verfügbar unter: https://serviceware-se.com/de/loesungen/enterprise-service-management/it-financial

Serviceware ist ein führender Anbieter von Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Kern des Portfolios ist die Serviceware Plattform mit den Softwarelösungen Serviceware Processes (helpLine), Serviceware Financial (anafee), Serviceware Resources (Careware), Serviceware Knowledge (SABIO) und Serviceware Performance (cubus outperform). Alle Lösungen können integriert, aber auch unabhängig voneinander eingesetzt werden.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Servicestrategie bis hin zur Implementierung der Enterprise Service Management Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter fünfzehn DAX-Unternehmen sowie fünf der sieben größten deutschen Unternehmen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Bad Camberg, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

