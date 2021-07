SH Netz: Letzte Freileitung im Amt Südtondern ersetzt

Netzbetreiber SH Netz, Tochterunternehmen von HanseWerk, investiert rund 800.000 Euro in die Versorgungssicherheit der Gemeinde Achtrup

HanseWerk-Tochter Schleswig-Holstein Netz (SH Netz) verlegt in der Gemeinde Achtrup im Zuge der Modernisierung ihrer Stromnetze rund 6,5 Kilometer Mittelspannungskabel und Leerrohr für Breitband sowie 550 Meter Niederspannungskabel. “Damit wird das Amt Südtondern komplett freileitungsfrei”, sagt Sönke Nissen, Leiter des zuständigen Netzcenters von HanseWerk-Tochter SH Netz in Niebüll. Die Investitionen belaufen sich auf rund 800.000 Euro. Mit dieser Maßnahme erhöht sich die Versorgungssicherheit der angeschlossenen Haushalte. “Erdkabel weisen eine geringere Störungsanfälligkeit gegenüber Freileitungen auf, da sie weniger anfällig für Wettereinflüsse wie beispielsweise Sturm und Gewitter sind”, ergänzt Projektleiter Torben Petersen.

Neben der Verlegung der neuen Stromkabel wird SH Netz, Teil der HanseWerk-Gruppe, in Achtrup zudem als Ersatz für die alten Maststationen sechs intelligente Ortsnetzstationen errichten, die aus der zentralen Netzleitstelle von HanseWerk-Tochter SH Netz in Rendsburg fernschaltbar sind. Auch diese Maßnahme dient der Versorgungssicherheit. Im Falle einer Störung kann der Fehler schneller lokalisiert und die Kunden wieder ans Netz gebracht werden.

Die Tiefbauarbeiten werden von der Firma Otto Schröder aus Schneverdingen durchgeführt. Die voraussichtliche Bauzeit ist von Juli bis Oktober 2021. Der Rückbau der ausgedienten 6,5 Kilometer langen Freileitung samt 58 Masten erfolgt dann im Winter.

Die Schleswig-Holstein Netz AG im Kurzprofil

Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) betreibt für rund 2,8 Millionen direkt oder indirekt angeschlossene Kunden Strom- und Gasleitungen in mehr als 900 Kommunen in Schleswig-Holstein. Über 400 schleswig-holsteinische Kommunen halten Anteile an SH Netz. Sie haben umfangreiche Mitspracherechte und erhalten eine Garantiedividende. Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vielen Standorten in Schleswig-Holstein.

SH Netz hat als Partner der Energiewende bereits zehntausende Windräder und Solaranlagen an das Stromnetz angeschlossen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Energielösungen, wie Smart-City-Anwendungen und unterstützt den Ausbau der Elektromobilität. SH Netz engagiert sich in Innovationsprojekten für mehr Klimaschutz. Dazu gehören beispielsweise Einspeiseanlagen, mit denen Biogas- oder aus Windstrom produzierter Wasserstoff ins Erdgasnetz aufgenommen werden kann, oder staatlich geförderte Forschungsprojekte.

Bis 2030 wird SH Netz klimaneutral sein: Dazu wird sie ihre 25 Standorte, über 600 Fahrzeuge sowie den Strom- und Gasnetzbetrieb in mehreren Stufen bis 2030 auf Klimaneutralität umstellen. Außer-dem unterstützt das Unternehmen seit vielen Jahren den regionalen Spitzen- und Breitensport in Schleswig-Holstein, zum Beispiel das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal.

Kontakt

Schleswig-Holstein Netz AG

Ove Struck

Schleswag-HeinGas-Platz 1

25450 Quickborn

0 41 06-6 29-34 22

0 41 06-6 29-39 07

presse@sh-netz.com

https://www.sh-netz.com/de.html

