Shell Fleet Solutions auf der Flotte! 2024: Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung im Fokus

Innovative Programme zur Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung von Flotten interaktiv und live erleben

Shell Fleet Solutions, ein führender Anbieter von Fuhrparklösungen, wird auf der Flotte! 2024 seine vielfältigen Programme und Lösungen rund um die Themen Dekarbonisierung und Effizienzsteigerung von Unternehmensflotten präsentieren. Mit einer neu entwickelten Ökosystem-App können Fuhrparkmanager direkt am Stand den Status ihrer individuellen Dekarbonisierungs- und Digitalisierungsreise ermitteln und gleichzeitig das gesamte Lösungsportfolio von Shell Fleet Solutions live und interaktiv erleben.

Accelerate to Zero (A2Z) – der Dekarbonisierungs-Guide auf der Flotte!

Die Transformation hin zu einer teilweise oder vollständig elektrifizierten Flotte stellt Fuhrparkverantwortliche vor große Herausforderungen. Um Flottenmanagern wichtige Informationen, Hintergründe und das nötige Expertenwissen zur Verfügung zu stellen, hat Shell Fleet Solutions mit Accelerate to Zero (A2Z) eine Plattform entwickelt, auf der Fuhrparkmanager Zugang zu exklusiven Webinaren, passenden Tools und Lösungen erhalten, die sie auf ihrem individuellen Weg zu Netto-Null-Emissionen begleiten. Über einen monatlichen Newsletter profitiert die A2Z-Community direkt von einem Wissensaustausch über neueste Trends und Entwicklungen in der Branche.

Hier kann man sich für das Programm kostenlos anmelden: www.shell.de/a2z.

Vortrag und Interaktiver Workshop auf der Flotte!

Am 20.3.2024 um 14.25 Uhr auf Bühne 3 gibt Daniel Bernicke, Vertriebsleiter Leasing, Reseller & Automotive OEM, in seinem Vortrag unter dem Titel „Auf Kurs bleiben: Chancen und Herausforderungen im Wandel der Flotte“ Einblicke zu Trends und Entwicklungen sowie Daten und Fakten, die Flottenmanager auf der Agenda haben sollten.

Ebenfalls am 20.3.2024 um 16 Uhr findet ein interaktiver Workshop zum Thema: „Accelerate to Zero: Wie Fuhrparkmanager die elektrische Flotte zum Erfolg führen!“ statt, in dem bewährte Ansätze und Hilfestellungen zur erfolgreichen Transformation von Unternnehmen beleuchtet werden.

Anmeldung unter: https://derbranchentreff.de/

Besuchen Sie den Shell Messestand E40-F47 auf der Flotte! 2024.

Über Shell Fleet Solutions

Shell Fleet Solutions zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen mit einem breiten Angebot rund ums Tanken und Laden sowie Transaktions-, Daten- und Flottenmanagement. Unabhängig von der Größe des Unternehmens bietet Shell Fleet Solutions personalisierte und individuelle Lösungen für jeden Firmenwagen. Wir unterstützen unsere Kunden in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche – mit digitalen Tools, Online-Reports und APIs bis hin zu Tank- und Ladekarten zur einfachen Abrechnung von Kraftstoffen, Strom, Mauten und anderen Gebühren. Shell verfügt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Tankkarten- und Flottenmanagement und hat zum Ziel, bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Energieunternehmen zu werden.

