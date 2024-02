Shell Fleet Solutions bietet exklusiven Frühbucherrabatt für Mautlösungen an

Fuhrparkbetreiber haben jetzt die Möglichkeit sich frühzeitig auf die bevorstehenden Änderungen bei der Mautpflicht vorzubereiten und gleichzeitig Kosten zu senken.

Shell Fleet Solutions, ein führender Anbieter von Fuhrparklösungen, unterstützt Unternehmen dabei ihre Fahrzeugflotten rechtzeitig für die Änderungen des Bundesfernstraßenmautgesetzes optimal aufzustellen. In diesem Zusammenhang bietet Shell Fleet Solutions einen exklusiven Frühbucherrabatt für seine EETS-Mautlösungen an. Kunden können sich schon jetzt Preisvorteile, für die am 1. Juli 2024 in Kraft tretende neue Regelung sichern.

Shell ermöglicht mit der Shell Card eine unkomplizierte und bargeldlose Abwicklung von Mautgebühren und dies unabhängig von der Größe des Fahrzeugs. Ob ein Kleintransporter, ein 7,5-Tonner oder ein 40-Tonner die Shell Card sorgt für die stressfreie Verwaltung und Bezahlung von Mautgebühren.

Zwei Optionen – Eine Lösung

Für die Mautabwicklung in Deutschland bietet Shell Fleet Solutions zwei Optionen an: die Nutzung einer OBU von Toll Collect mit der Shell Card als Zahlungsmittel oder die innovative Shell EETS-Lösung. Der Frühbucherrabatt gilt für die EETS-Option, die es Unternehmen ermöglicht, flexibel die On Bord Unit zwischen den Fahrzeugen zu wechseln und die Einbaukosten entfallen lässt.

Shell EETS-Lösung für stressfreie Mautverwaltung

Die Shell EETS-Lösung ermöglicht eine einfache und bequeme Verwaltung von Mauten über das Shell Fleet Hub. Mit einer unkomplizierten Installation (Plug & Play) und einer monatsreinen Abrechnung über die Shell Card bietet diese Lösung einen entscheidenden Vorteil für Unternehmen, die in Deutschland und ganz Europa unterwegs sind.

Vorteile der Shell EETS-Lösung im Überblick:

-Einfache Installation: Die Shell EETS-Lösung ist schnell und einfach im Betrieb umsetzbar.

-Keine Einzelabrechnungen: Monatsreine Abrechnung über die Shell Card für Mauten in Deutschland und Europa.

-Deutsche und europäische Routen: Stressfreie Mautabwicklung auf innerdeutschen und europäischen Straßen – alles auf einer Rechnung und mit einer OBU.

-Komfortable Verwaltung: Zentrale Verwaltung aller Mauten über das Mautportal in Shell Fleet Hub.

Shell Fleet Solutions bietet mit ihrer exklusiven Frühbucherrabattaktion eine ideale Gelegenheit für Unternehmen, sich proaktiv auf die bevorstehenden Änderungen vorzubereiten und gleichzeitig finanzielle Vorteile zu sichern.

Weitere Informationen zu den Mautlösungen von Shell Fleet Solutions finden Sie unter: https://www.shell.de/geschaeftskunden/mobilitaet/shell-card-tankkarten/einfache-mautabrechnung/mautservice-in-deutschland.html

Einen Ratgeber zur neuen Maut gibt es unter: https://www.shell.de/geschaeftskunden/mobilitaet/shell-card/shell-card-blog/maut-ueber-3-5-tonnen-2024.html

Über Shell Fleet Solutions

Shell Fleet Solutions zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Mobilitätsdienstleistungen mit einem breiten Angebot rund ums Tanken und Laden sowie Transaktions-, Daten- und Flottenmanagement. Unabhängig von der Größe des Unternehmens bietet Shell Fleet Solutions personalisierte und individuelle Lösungen für jeden Firmenwagen. Wir unterstützen unsere Kunden in einer sich ständig weiterentwickelnden Branche – mit digitalen Tools, Online-Reports und APIs bis hin zu Tank- und Ladekarten zur einfachen Abrechnung von Kraftstoffen, Strom, Mauten und anderen Gebühren. Shell verfügt über mehr als fünfzig Jahre Erfahrung im Tankkarten- und Flottenmanagement und hat zum Ziel, bis 2050 ein Netto-Null-CO2-Energieunternehmen zu werden.

