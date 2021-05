Shift Technology sichert sich 220 Millionen US-Dollar in Series-D Finanzierungsrunde

Paris/Boston – 06. Mai 2021 – Shift Technology, ein Anbieter von KI-basierten Software-as-a-Service-Lösungen zur Automatisierung und Optimierung von Entscheidungen in der globalen Versicherungsbranche, gab heute den Abschluss einer Series-D-Finanzierungsrunde über 220 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Advent International, vertreten durch Advent Tech, angeführt, und von Avenir und weiteren unterstützt. Auch die Teilnehmer der vorangegangenen Series-C-Finanzierungsrunde, Accel, Bessemer Venture Partners, General Catalyst und Iris Capital, sind erneut vertreten.

Die jüngste Finanzierungsrunde bringt die Gesamtinvestitionen in Shift auf 320 Millionen US-Dollar und den Marktwert auf über 1 Milliarden US-Dollar. Mit dieser Investition wird die Umsetzung der Vision des Unternehmens vorangetrieben, das Kundenerlebnis der Versicherungsnehmer über eine breite Palette von Produkten hinweg durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und fortschrittlicher Data-Science zu revolutionieren.

“Seit der Gründung im Jahr 2014 konnte sich Shift in der komplexen Welt der Versicherungswirtschaft einen Namen machen”, sagt Thomas Weisman, Director des Technologieteams von Advent in London. “Shifts Produktangebot an KI-basierten SaaS-Lösungen erleichtert es Versicherern, manuelle und häufig zeitintensive Prozesse rund um die Schadensabwicklung sicherer und effizienter zu gestalten. Wir sind stolz darauf, Teil der nächsten Wachstumsphase dieses spannenden Unternehmens zu sein.”

Das Unternehmen, das ursprünglich mit preisgekrönter Software zur Betrugserkennung und zur Automatisierung der Schadensabwicklung bekannt wurde, stellte im Januar 2021 die Shift Insurance Suite vor. Diese Lösung ermöglicht es Versicherern, KI-basierte Technologie zur Automatisierung und Optimierung einer noch breiteren Palette kritischer Prozesse im Lebenszyklus von Versicherungspolicen anzuwenden. Über die Betrugserkennung und automatisierte Schadensabwicklung hinaus bietet die Shift Insurance Suite auch KI-gestützte Lösungen in den Bereichen Underwriting und Compliance sowie zur Auslotung von Regressforderungen. Das Unternehmen betreut heute über 100 Kunden in 25 Ländern und hat bisher fast zwei Milliarden Schadensfälle analysiert.

Mit der jüngsten Finanzierungsrunde gelingt Shift ein weiterer Schritt, die digitale Transformation der globalen Versicherungsbranche mitzugestalten. Shift wird diese Investition nutzen, seine Präsenz in wichtigen Regionen wie den USA, Europa oder Asien weiter auszubauen. In den USA wird das Unternehmen weiter im Bereich der Sach- und Unfallversicherung wachsen und gleichzeitig die Expansion in der Krankenversicherungsbranche vorantreiben, wo Shift großes Potential sieht. Global werden die neuen Mittel für die Förderung von Forschung und Entwicklung genutzt, um zukunftsorientierte Versicherer mit neuen Lösungen bei der Bewältigung aufkommender Anforderungen rund um die Automatisierung und Optimierung von Entscheidungsprozessen zu unterstützen.

“Das gesamte Team von Shift arbeitet unermüdlich daran, dieses Unternehmen weiterzuentwickeln und Versicherern die Technologie zu liefern, die es ihren Mitarbeitern ermöglicht, ihr Bestes für die Versicherungsnehmer zu geben. Diese jüngste Investition bringt uns dabei einen riesigen Schritt voran”, so Jeremy Jawish, CEO und Mitbegründer von Shift Technology. “Wir haben bisher erst die Spitze des Eisbergs dessen gesehen, was möglich wird, wenn KI-basierte Automatisierung und Optimierung für die kritischen Prozesse herangezogen werden, die dem Lebenszyklus einer Versicherungspolice zugrunde liegen.”

Über Iris Capital

Iris Capital ist eine auf die digitale Wirtschaft spezialisierte, europäische Venture-Capital-Gesellschaft. Iris Capital investiert in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen, vom Startup bis zu Late-Stage- und Growth-Playern. Aufgrund der besonderen Spezialisierung auf einzelne Branchen und der über 30-jährigen Erfahrung sowie der Unterstützung seiner Unternehmenssponsoren, begleitet Iris Capital aktiv die Unternehmen des eigenen Portfolios. Iris Capital hat Büros in Paris, Berlin, München, San Francisco, Tel Aviv, Tokio und Dubai.

IrisNext ist ein Fonds von Iris Capital, hinter dem als Investoren führende Unternehmen wie Orange, Publicis, Valeo und Bridgestone sowie Finanzinvestoren und Institutionen wie Bpifrance und BRED Banque Populaire stehen. Zu den investments gehören unter anderem Adjust, Careem, Kyriba, Open-Xchange, Jedox, reBuy, Scality, Searchmetrics, Shift Technology, Staffbase, Studitemps, Talend, Talon.One, Unu Motors, Virtuo und Yubo.

Weitere Informationen unter: www.iriscapital.co

Über Shift Technology

Shift Technology ist der einzige Anbieter KI-nativer Lösungen zur Entscheidungsautomatisierung und -optimierung, die sich speziell an die globale Versicherungsbranche richten. Durch die Handhabung verschiedener kritischer Prozesse im gesamten Lebenszyklus der Versicherungspolicen hilft die Shift Insurance Suite Versicherern, schnellere und genauere Abwicklungen von Schadenfällen und Policen zu realisieren. Shift hat bereits Milliarden von Versicherungstransaktionen analysiert und wurde von Frost & Sullivan mit dem Global Claims Solutions for Insurance Market Leadership Award 2020 ausgezeichnet.

Weitere Informationen finden Sie unter www.shift-technology.com

