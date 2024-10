Shincheonji Evangelisationskreuzzug begeistert Pastoren mit Offenbarungslehre

Beim „Encore Evangelism Crusade“ in Masan, Gyeongsangnam-do, kamen Pastoren aus der Region Yeongnam zusammen, um das offenbarte Wort der Bibel zu erfahren und zu verbreiten. Veranstaltet von der Shincheonji-Kirche Jesu, zogen die Vorträge viele Pastoren und Gläubige an, die Interesse zeigten, das Buch der Offenbarung besser zu verstehen. Die Veranstaltung wurde mit großem Interesse von Teilnehmern verfolgt, die den Wunsch äußerten, dieses Wissen weiterzugeben.

Am 20. Oktober veranstaltete der Busan Jakobus-Stamm der Shincheonji-Kirche Jesu, dem Tempel des Zeltes des Zeugnisses, den „Busan-Gyeongnam Encore Evangelism Crusade“ in Masan, zu dem etwa 10.000 Teilnehmer kamen, darunter rund 100 Pastoren. Um auch denjenigen, die nicht persönlich anwesend sein konnten, die Möglichkeit zu geben, teilzunehmen, wurde die Veranstaltung zusätzlich live auf YouTube übertragen.

Ein Pastor mit 30 Jahren pastoraler Tätigkeit, der an der Veranstaltung teilgenommen hat, betonte seine Überzeugung, dass das Verständnis des Buches der Offenbarung wesentlich sei, um den Weg in den Himmel zu finden, und dass er dieses Wissen durch die Vorträge vertiefen und an seine Gemeindemitglieder weitergeben wolle.

Auch andere Pastoren aus der Region Yeongnam zeigten ihre Bereitschaft, das offenbarte Wort weiterzugeben und es den Gläubigen zugänglich zu machen.

Durch seine landesweite Tour zur Verbreitung des Wortes seit September 2023, weckte der Vorsitzende der Shincheonji-Kirche, Lee Man-hee, ein gesteigertes Interesse an den Lehren der Shincheonji-Kirche, insbesondere bei etablierten Kirchenpastoren. Infolge dieses Interesses organisieren der Busan Jakobus-Stamm und der Andreas-Stamm den „Encore Evangelism Crusade“ in Masan (20.) und Busan (27.), um das offenbarte Wort weiter zu verbreiten.

Während dieses „Kreuzzuges“ sprach Seong Chang-ho, Stammesleiter des Busan Jakobus-Stammes, über das Thema „Wann und wo werden Gott und das Himmelreich herabkommen?“ und betonte, dass das Christentum das Himmelreich und das ewige Leben als real und erreichbar ansieht, basierend auf den Lehren der Bibel. Er erklärte, dass Gottes Absicht darin besteht, das Problem der Sünde und Täuschung durch Satan zu lösen und damit den Weg zur Rückkehr zu Gott zu ebnen. Er erklärte außerdem: „Wegen Adams Sünde verließ Gott die Welt, seitdem gehört diese Welt dem Teufel. Aber Menschen, die Gottes Geschichte nicht gut kennen, geben Gott die Schuld, dabei ist es Gottes Wille, das Problem der Sünde zu lösen.“

Er hob außerdem hervor, dass das Wissen über das Buch der Offenbarung unerlässlich sei, um das Himmelreich zu erreichen, und dass Shincheonji dieses Wissen verbreitet, da es durch den „verheißenen Hirten des Neuen Testaments“, der die Prophezeiungen und Realitäten persönlich erfahren hat, bezeugt wird.

Die Veranstaltung führte dazu, dass weitere Pastoren ihr Interesse bekundeten, das offenbarte Wort der Offenbarung besser zu verstehen und es an ihre Gemeinden weiterzugeben.

Ein Pastor der Presbyterianischen Kirche von Korea erklärte, dass er zuvor Schwierigkeiten gehabt habe, das Buch der Offenbarung zu verstehen, aber nun überzeugt sei, seinen Gemeindemitgliedern eine klarere Botschaft vermitteln zu können.

Ein weiterer Pastor betonte seine Absicht, den Dialog mit der Shincheonji-Kirche fortzusetzen, um das offenbarte Wort weiter zu erforschen.

Die Teilnehmer äußerten ihren Wunsch, das Gehörte mit ihren Gemeinden zu teilen.

Ein Gläubiger, der seit zehn Jahren die Kirche besucht, gestand, dass er bisher geglaubt habe, allein durch den Kirchenbesuch das ewige Leben zu erlangen. Nach dem Vortrag habe er jedoch erkannt, dass ein tiefes Verständnis des Buches der Offenbarung notwendig sei, um wirklich in den Himmel zu kommen.

Die Veranstaltung in Busan wird am 27. Oktober fortgesetzt, wo Lee Jeong-woo, Leiter des Andreas-Stammes, einen Vortrag zum Thema „Wer bin ich gemäß dem Buch der Offenbarung im Neuen Testament?“ halten wird.

