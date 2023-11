Shirin Brinkmann ist Regional Director DACH & EE von Checkmarx

Langjährig erfahrene Channel- und Sales-Expertin zeichnet beim führenden Application-Security-Spezialisten ab sofort für das Business im deutschsprachigen Raum sowie in Osteuropa verantwortlich.

FRANKFURT, 21. November 2023 – Checkmarx, einer der weltweiten Marktführer im Bereich Cloud-native Application Security für Enterprise-Umgebungen, gibt bekannt, dass Shirin Brinkmann ab sofort als Regional Director DACH & EE die Leitung der Vertriebsaktivitäten im deutschsprachigen Raum sowie in Osteuropa übernimmt. Die erfahrene IT- und Sales-Expertin zeichnet in dieser Rolle für den weiteren Ausbau der Kunden- und Partnerbeziehungen verantwortlich und koordiniert die Arbeit der Sales- und Technik-Experten in der Region.

Shirin Brinkmann ist seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche tätig und bekleidete in dieser Zeit leitende Positionen bei einer Reihe renommierter, global tätiger Unternehmen. Vor dem Wechsel zu Checkmarx betreute sie zuletzt als Manager Global Accounts beim amerikanischen Storage-Spezialisten NetApp anspruchsvolle, internationale Businesskunden – vom Mittelständler bis zum Fortune-10-Unternehmen. Als Sales Leader und Team Coach verfügt Shirin Brinkmann darüber hinaus über umfassende Erfahrung in den Bereichen agiles Projektmanagement, agile Führung, Controlling und Channel-Management.

„Software ist heute allgegenwärtig und macht unser Leben in vieler Hinsicht einfacher und komfortabler. Mit der wachsenden Abhängigkeit von der IT nimmt aber auch das Schadenspotenzial von Cyberattacken zu – und zuverlässigen Schutz bietet nur ein konsequenter Security-by-Design-Ansatz, bei dem Code von der ersten Zeile an konsequent auf Schwachstellen überprüft wird“, erklärt Shirin Brinkmann, Regional Director DACH & EE bei Checkmarx. „Checkmarx zählt in diesem Bereich weltweit seit vielen Jahren zu den etablierten Markt- und Technologieführern. Ich freue mich sehr darauf, mit den Teams in DACH und Osteuropa den Ausbau der Kunden- und Partnerlandschaft voranzutreiben – und so die Weichen für das weitere, nachhaltige Wachstum in der Region zu stellen.“

Über Checkmarx

Checkmarx, der Marktführer im Bereich Application Security Testing, unterstützt Unternehmen mit der branchenführenden Cloud-nativen AST-Plattform Checkmarx One™ dabei, ihre #DevSec-Prozesse zu stärken. Aufsetzend auf das Knowhow unserer branchenweit führenden AppSec-Research- und Service-Teams schärft unsere KI-basierte Plattform den Blick der CISOs und Entwickler für das Wesentliche – und stellt so die Weichen für ein erfolgreiches Business. Dabei geht es um mehr als um die Frage, ob Shift-Left oder Shift-Right der bessere Ansatz ist: Mit Checkmarx können sich Unternehmen jederzeit flexibel an neue Anforderungen anpassen. Für mehr Informationen besuchen Sie unsere Website, lesen unseren Blog oder folgen uns auf LinkedIn.

