Handwerk, Nachhaltigkeit und Regionalität vereint im Westerwald

Nister, Oktober 2025 – Mit der Shirtfabrik Deutschland entsteht im Herzen des Westerwalds ein modernes Handwerksunternehmen, das traditionelle Textilveredelung mit nachhaltiger Produktion und digitalem Service verbindet. Gründer Jan Dörner zeigt mit seinem Betrieb, wie echtes Handwerk heute regional, hochwertig und individuell funktionieren kann.

> „Wir möchten zeigen, dass Textildruck mehr sein kann als Massenware – nämlich ehrliches Handwerk mit Liebe zum Detail“, sagt Gründer Jan Dörner. „Jedes Stück wird bei uns individuell gefertigt – für Vereine, Unternehmen oder Privatkunden, die Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen.“

Individuelle Textilveredelung – regional und nachhaltig

Die Shirtfabrik Deutschland bietet hochwertige Textildruck- und Veredelungsdienstleistungen – von T-Shirts und Arbeitskleidung bis hin zu Fanartikeln und personalisierten Werbemitteln. Dabei setzt das Unternehmen auf: Nachhaltige Materialien und Lieferketten, faire Produktion in Deutschland, individuelle Beratung und Gestaltung, kurze Wege und direkte Kommunikation mit dem Kunden. Besonderes Augenmerk legt Gründer Jan Dörner auf die Verbindung von Handwerk und moderner Technik. So werden Aufträge digital entworfen, aber handwerklich umgesetzt – ganz nach Kundenwunsch.

Regionale Wurzeln, überregionale Vision

Was im Westerwald begann, soll sich langfristig auch überregional etablieren: „Wir möchten ein Zeichen setzen, dass nachhaltige Textilproduktion auch hier in Deutschland funktionieren kann“, erklärt Jan Dörner. „Dafür steht unser Name – Shirtfabrik Deutschland.“ Mit einem klaren Fokus auf Qualität, faire Preise und persönliche Betreuung zeigt das Unternehmen, dass Handwerk auch im digitalen Zeitalter Zukunft hat.

Über Shirtfabrik Deutschland

Die Shirtfabrik Deutschland ist ein inhabergeführtes Handwerksunternehmen mit Sitz in Nister (Westerwald). Der Betrieb bietet individuelle Textildrucke, Stickereien, Sonderanfertigungen und Textilveredelungen für Vereine, Unternehmen und Privatkunden. Nachhaltigkeit, Qualität und Regionalität stehen dabei im Mittelpunkt der Firmenphilosophie.

Pressekontakt

Shirtfabrik Deutschland

Inhaber: Jan Dörner

57645 Nister

Telefon: 02662-9466696

E-Mail: info@shirtfabrik-deutschland.de

Web: www.shirtfabrik-deutschland.de

Bildmaterial und Interviewanfragen auf Anfrage erhältlich

Mit Produktionsstätten im Westerwald und in Köln, beliefern wir Kunden aus ganz Deutschland, sowie Österreich und der Schweiz. Unsere Leidenschaft gilt der Veredelung von Kleidung und Werbemitteln, um eine individuelle Note zu verleihen, die auffällt und beeindruckt. Ganz gleich, ob es um Firmenkleidung, Werbemittel oder persönliche Vereinkleisung geht. Unser Team von talentierten Designern und Handwerkskünstlern steht bereit, Ihre Ideen zum Leben zu erwecken. Wir glauben daran, dass jede Veredelung ein Kunstwerk ist, und wir setzen unser Know-how und unsere Leidenschaft ein, um jedes Stück zu einem Meisterwerk zu machen.Willkommen bei Shirtfabrik Westerwald – wo Kreativität, Handwerk und Innovation auf Textilien treffen.

