Shop Usability Award 2020: Prediger Lichtberater, ein Kunde der E-Commerce Agentur Tudock, gehört zu den Gewinnern

München, 27. Oktober 2020 – Der Shop Usability Award in der Kategorie Elektronik & Software geht dieses Jahr an den Magento Commerce Shop der Prediger Lichtberater. Umgesetzt hat den insbesondere für seine Übersichtlichkeit und Inhaltsstärke gelobte Shop die E-Commerce Agentur Tudock mit Sitz in Hamburg.

Der Kampf um den begehrten Shop Usability Award findet jedes Jahr statt. Dieses Jahr bewarben sich mehr als 400 Shops für den Award. Es wird jedoch jeweils immer nur ein Gewinner aus jeder der 13 Kategorien gekürt. Nach einer Voting-Phase durch die UX-Community entscheidet eine Experten-Jury unter den nominierten Shops über das nutzerfreundlichste Einkaufserlebnis. Die Jury setzt sich aus bekannten E-Commerce Experten und Vertretern der wichtigsten Shopsysteme zusammen. Der Award zählt zu den bedeutendsten Awards im E-Commerce. Entsprechend groß ist die Freude bei Geschäftsführer Michael Wolf über die Auszeichnung: “Der Kategoriesieg von Prediger ist eine tolle Bestätigung unserer Arbeit. Wir freuen uns sehr, mit Prediger einen Kunden zu bedienen, der die Bedeutung des E-Commerce frühzeitig erkannt hat und mit voller Kraft daran arbeitet, die eigenen Stärken online abzubilden. Als Consultant und technischer Dienstleister helfen wir Prediger, die digitale Beratung stets mit den Bedürfnissen der potenziellen Käufer im Blick zu realisieren.”

Die Prediger Lichtberater entwickeln seit 1921 innovative Beleuchtungssysteme für Büros, Wohn- und Außenräume. Mit dem Eintritt ins digitale Zeitalter stellten sich die Berater die Frage: Wie setze ich verschiedenste Beleuchtungssysteme nicht nur stationär, sondern auch online für den Kunden greifbar und inspirierend in Szene?

Die Auszeichnung macht deutlich: Die Prediger Lichtberater haben mit der E-Commerce-Agentur Tudock und dem Shopsystem Magento Commerce eine überzeugende Lösung gefunden. Gemeinsam entwickelten Unternehmen und Agentur ein zielgruppenorientiertes Content-Konzept und koppelten dieses mit einer klaren Benutzerführung und ansprechendem Design zu einem stimmigen Auftritt. Die Preisverleiher loben in ihrer Gratulation: “Über die Jahre ist ein unglaublich professioneller und fesselnder Shop entstanden. […] Die Jury ist überzeugt, dass wir von Prediger noch viel hören werden.”

Für die Prediger Lichtberater und Tudock steht der Kunde im Fokus, der im Shop schnell und einfach, aber vor allem gut beraten sein individuelles Lichtkonzept finden soll. Dafür sorgt die gelungene Transformation der Offline- zur Onlineberatung, die dem Kunden ein besonders nutzerfreundliches Einkaufserlebnis bietet – wie der Gewinn des Shop Usability Awards bestätigt.

Tudock aus Hamburg ist Spezialist für digitale Vertriebsarchitekturen von Unternehmen aus dem B2C- und B2B-Bereich. Seit 2004 entwickelt das Tudock-Team E-Commerce-Projekte für namhafte Kunden wie die Lichtberater von Prediger, Schmidt-Spiele, La Biosthetique und viele andere. Tudock berät vorausschauend und realisiert den Online-Erfolg großer und mittelständischer Unternehmen. Als Magento-Experte ist die E Commerce Agentur Ausrichter des Magento-Stammtischs in Hamburg. Neben Magento kommen beim 25-köpfigen Tudock-Team auch viele anderen Technologien für erfolgreiche Vertriebsplattformen zum Einsatz. Eine weitere besondere Expertise von Tudock liegt in der Implementierung und Optimierung von Onsite-Search-Technologien als Umsatz-Treiber in Online-Shops, von der unter anderem Marken wie Expert, Manufactum und Neckermann profitieren.

