Shopify-Premier-Agentur Eshop Guide schließt sich Strix an

Strix, eine europäische Digital-Commerce-Agentur, hat die deutsche Shopify-Premier-Agentur Eshop Guide übernommen. Eshop Guide zählt zu den ersten Shopify-Partnern in der DACH-Region und ist bekannt für die Umsetzung hochwertiger Shopify-Projekte und -Apps für internationale Marken wie GIESSWEIN, New Balance, ELHO und Ortlieb.

Mit der Übernahme von Eshop Guide stärkt Strix sein Shopify-Angebot und beschleunigt zugleich sein Wachstum im deutschsprachigen Markt. Durch den Zusammenschluss wächst das Deutschland-Team von Strix damit auf über 100 E-Commerce-Spezialistinnen und -Spezialisten.

Eshop Guide wurde 2016 von Oliver Schönbett, Patrick Rosenblatt und Dave Crowder als reine Shopify-E-Commerce-Agentur gegründet. Von Beginn an positionierte sich Eshop Guide als Vorreiter für Shopify-Innovationen im DACH-Markt und entwickelte sich schnell zu einem der führenden Shopify-Spezialisten. Als einer der frühen Shopify-Partner in Deutschland spielte Eshop Guide zudem eine zentrale Rolle beim Aufbau des deutschen Ökosystems von Shopify.

Zitat Oliver Schönbett, Co-Founder und COO von Eshop Guide:

„Der Zusammenschluss mit Strix ist ein großartiger nächster Schritt für Eshop Guide. Von Anfang an haben wir uns ausschließlich auf Shopify und den Aufbau langfristiger Partnerschaften mit unseren Kunden konzentriert. Als Teil von Strix können wir unser Wachstum nachhaltig beschleunigen, unser Wissen mit einer größeren Gruppe von Spezialist“innen teilen und Innovationen für unsere Kundinnen und Kunden weiter vorantreiben. Gleichzeitig bewahren wir unsere Kultur und unser unternehmerisches Mindset.“

In Deutschland gibt es derzeit rund 200 Shopify-Partner, von denen nur sechs den prestigeträchtigen Status als „Shopify Premier Partner“ tragen. Eshop Guide gehört dazu und wird für seine starke Umsetzungskompetenz, tiefgreifende Shopify-Expertise und seinen Beitrag zum Shopify-Ökosystem anerkannt.

Neben der erfolgreichen Umsetzung Hunderter Shopify-Projekte verfügt Eshop Guide über ein dediziertes App-Team und hat mehrere sehr erfolgreiche Shopify-Apps entwickelt, darunter Lexware Office und sevdesk Buchhaltung. Diese werden international von Händler“innen genutzt und stärken die Reputation von Eshop Guide als technologiegetriebener Partner zusätzlich.

Zitat Marten Lehmann, COO, Strix Group:

„Eshop Guide passt strategisch perfekt zu Strix. Das Team ist einer der stärksten Shopify-Player in Deutschland – mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, starken Apps und hoher Erfahrung. Die Übernahme stärkt unsere Shopify-Kompetenzen, erweitert unsere Präsenz in Deutschland deutlich und unterstützt unser Ziel, Europas führende Digital-Commerce-Agentur zu werden.“

Die Übernahme steht im Einklang mit der Strategie der Strix Group, ihre Position in den europäischen Schlüsselmärkten auszubauen und dafür ein Ökosystem aus führenden E-Commerce-Experten bereitstellen. Mit Standorten in bereits zahlreichen Ländern treibt Strix die digitale Transformation für Unternehmen länderübergreifend voran und unterstützt diese so dabei, ihr digitales Wachstum nachhaltig auszubauen.

Zitat Patrick Rosenblatt, Co-Founder und CEO von Eshop Guide:

„Was uns an Strix überzeugt hat, ist die Kombination aus Größe, internationalem Anspruch und einem klaren Fokus auf Qualität. Wir sehen viele Chancen, gemeinsam zu wachsen – ganz im Sinne unsere Kundinnen und Kunden und unserer Mitarbeitenden. Dafür verbinden wir unsere umfassende Shopify-Expertise mit der noch breiteren Digital-Commerce-Kompetenz von Strix.“

Nach Abschluss der Zusammenführung beider Organisationen wird das gebündelte Know-how von Strix und Eshop Guide für Kundinnen und Kunden zu einem erweiterten Service-Angebot, einer höheren technologischen Vielfalt und einem noch dynamischeren Ansatz bei der Entwicklung von E-Commerce-Innovationen führen.

Weitere Informationen unter: https://www.strixgroup.net/

Über Strix:

Strix ist eine internationale Digital-Commerce-Agentur mit derzeit über 300 E-Commerce-Spezialistinnen und -Spezialisten, die von den Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Polen aus arbeiten. Strix ist Shopify Premier Partner und Shopware Platinum Partner. Die Strix Group arbeitet für führende B2B-, Retail- und D2C-Unternehmen im oberen Mittelstandssegment, darunter Interpneu, Grüne Erde, Tatuum, Semilac und Skins. Strix wird von dem Private-Equity-Investor DELTA Equity Partners in seiner Expansion unterstützt.

Über Eshop Guide:

Eshop Guide ist eine in Deutschland ansässige Shopify-Premier-Agentur, gegründet in 2016. Der E-Commerce-Experte ist ausschließlich auf Shopify spezialisiert und unterstützt ambitionierte Marken in den Bereichen Strategie, Implementierung, Optimierung und App-Entwicklung. Eshop Guide gilt als einer der führenden Shopify-Partner in der DACH-Region und betreut nationale wie internationale Marken.

Kontakt

Strix Germany GmbH

Florian Borchers

Alfred-Herrhausen-Allee 3-5

65760 Eschborn

–



https://www.strix.net/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.