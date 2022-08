Shopping.de: E-Commerce für Lifestyle-affine Käufer

Solute startet Relaunch von shopping.de und erweitert so sein Lösungs-Angebot für Shop-Kunden

Karlsruhe / Mannheim, 12. August 2022_ die Karlsruher E-Commerce-Experten von solute erweitern mit dem Relaunch von shopping.de ihr Produktportfolio. Neben dem Vollsortiment von billiger.de fokussiert sich solute mit shopping.de auf die Bereiche Home und Living. Damit bietet das Portal seinen Shop-Kunden die Möglichkeit, deren Angebote noch besser zu präsentieren. Dabei geht das spezialisierte Portal noch besser auf die Bedürfnisse der Verbraucher ein.

Auf shopping.de lassen sich neben den Produktpreisen auch Shop-Konditionen, Lieferkosten oder Zahlungsmöglichkeiten vergleichen. Verbraucher müssen auf diese Weise also nicht stundenlang verschiedene Online-Shops durchforsten. Stattdessen finden sie ihre Wunschprodukte auf einem einzigen Portal. Erst zum Kaufabschluss erfolgt die Weiterleitung zu dem jeweiligen Shop.

„Für den Relaunch von shopping.de integrieren wir eine sehr spezialisierte Plattform für unsere Shop-Kunden in unser Lösungsangebot, auf der sie zielgruppengenau ihre Angebote platzieren können. Jeder Shopbetreiber versucht vor allem eine größere Reichweite zu erzielen und so letztlich den Umsatz zu steigern. Über shopping.de können sie ab sofort Lifestyle-affine User vor deren Kaufentscheidung erreichen“, sagt Dr. Thilo Gans, Co-Geschäftsführer von solute.

Eine leistungsstarke Suchfunktion sowie umfangreiche Filter erleichtern die Recherche nach dem Wunschprodukt und gewährleisten eine hohe Usability. Das Portal präsentiert dabei eine äußerst breite Produktauswahl auf einer einzigen Seite. Das zeigt das weit gefächerte Angebot. Es setzt sich aus mehr als 70 Mio. Angeboten aus ausgewählten Shops zusammen.

Über die solute GmbH

Mit über 18 Jahren Erfahrung im E-Commerce ist solute ein umfassender Dienstleister rund um den Kaufabschluss im Internet. Mit dem Netzwerk soluteNet verbindet das Unternehmen Advertiser und Publisher und vermittelt so alle 0,25 Sekunden einen potenziellen Neukunden an einen Online-Shop. Das Netzwerk umfasst nicht nur den bekannten Preisvergleich billiger.de, sondern auch mehr als 100 angeschlossene Partnerportale, darunter etwa die PC Welt oder t-online oder namhafte Shopping-Ads-Services via Google CSS oder das Microsoft Advertising Netzwerk.

Für das Marktplatz-Universum hält das solute-Portfolio leistungsfähige Tools bereit. So unterstützt die selbstlernende KI-Lösung Adspert Seller durch vollautomatisiertes Bidding, Kampagnenmanagement und eine umfangreiche Keyword-Pflege-Funktion bei der Optimierung der eigenen PPC-Werbekampagnen. Dadurch senkt Adspert die Kosten und leistet aus der Sicht klassischer Online-Shops oder Marketplace-Seller-Plattformen einen maßgeblichen Beitrag, profitabel zu wirtschaften.

solute beschäftigt rund 150 Mitarbeiter an den Standorten in Karlsruhe und Plovdiv, Bulgarien.

Weitere Informationen unter: www.solute.de

