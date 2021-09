SHOPS MIT HERZ: Gütesiegel bestätigt Onlineshops Kundenfreundlichkeit

Mit dem neuen Shopsiegel “SHOPS MIT HERZ” schaffen Online-Händler Vertrauen. Sie profitieren mit dem Gütesiegel von mehr Bekanntheit und mehr Umsatz.

Die Webseite Watchlist Internet führt in einer Liste aktuell über 7.500 Fake-Shops auf. Wer in so einem Fake-Shop bestellt, ist sein Geld los und wird die Ware nie erhalten. Oft haben diese Fake-Shops trotzdem eine große Anzahl an positiven Bewertungen. Doch auf solche Bewertungen können Kunden sich nicht verlassen. Fake-Shops können diese Bewertungen auch kaufen.

Zuverlässiger ist ein Shopsiegel wie “SHOPS MIT HERZ”. Zu diesem Gütesiegel gibt es ein Online-Zertifikat, das Echtheit und Aktualität bestätigt. Hier können Kundinnen und Kunden vertrauensvoll kaufen.

Wer kann das Prüfsiegel SHOPS MIT HERZ bekommen?

Das Team von SHOPS MIT HERZ prüft fortlaufend Onlineshops entsprechend den Anforderungen für das Shopsiegel. Außerdem reagiert das Team auf Empfehlungen vonseiten der Shopkunden.

Doch Shopinhaber müssen nicht darauf warten, dass ihr Shop initiativ von SHOPS MIT HERZ geprüft oder von Kunden für das Gütesiegel empfohlen wird. Shophändlerinnen und Shophändler können die Prüfung ihres Shops aktiv anfordern: https://shopsmitherz.de/shop-check/

Welche Vorteile bietet das Gütesiegel SHOPS MIT HERZ den Kunden?

Online-Kundinnen und -Kunden, die wegen schlechter Erfahrungen oder wegen der zahlreichen Fake-Shops misstrauisch sind, fassen Vertrauen, wenn Sie das Shopsiegel sehen. Sie können beruhigt bestellen und wissen, dass sie auch bei Fragen oder bei Reklamationen besten Service erhalten.

Denn wie gut ein Shop ist, zeigt sich oft erst im persönlichen Kontakt. Das kann per E-Mail sein, als Telefonsupport oder im Live-Chat. Kunden wollen schnelle, einfache Lösungen. Shops, die das Gütesiegel SHOPS MIT HERZ tragen, bieten solche kundenfreundlichen Lösungen.

Welche Vorteile bietet das Gütesiegel SHOPS MIT HERZ den Shopinhabern?

Durch das gewonnene Vertrauen kaufen die Kunden mehr und werden eher zu treuen Stammkunden. SHOPS MIT HERZ hat eine positive Ausstrahlung und bietet den Shopinhabern zusätzlich Marketing-Unterstützung in einer starken Community.

Zusätzlich zum Siegel mit dem Echtheitszertifikat erhalten die Shopinhaber Einträge in das Online-Branchenverzeichnis in bis zu zwei Kategorien. Sie bekommen Werbematerial, das sie ihren Warensendungen beilegen können. Dadurch stärken sie die Kundenbindung.

Shop mit dem SHOPS-MIT-HERZ-Siegel werden bei Instagram und bei Facebook erwähnt und verlinkt. So erhalten sie Social Signals, die Aufmerksamkeit bringen und auch positiv sind für die Suchmaschinenoptimierung.

Mit Onlinewerbung und mit TV-Spots trägt SHOPS MIT HERZ zu noch mehr Bekanntheit des Shopsiegels und der angeschlossenen Shops bei.

SHOPS MIT HERZ will den Onlinehandel fördern und ihn zugleich einfacher und sicherer machen. Als Zeichen des Vertrauens prüft SHOPS MIT HERZ Onlineshops auf Kundenfreundlichkeit und Service. Bei positivem Prüfergebnis darf der Shop das Gütesiegel “SHOPS MIT HERZ” führen. Damit werden Shops auch Teil der HERZ-Community und profitieren von diversen Marketingmaßnahmen, die SHOPS MIT HERZ für die Community durchführt.

Kontakt

KAJANA GmbH

Jana Schemmel

Nidderring 70

61118 Bad Vilbel

+49 6101 8022663

hallo@kajana.de

https://shopsmitherz.de

