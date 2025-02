Strategische Partnerschaft für zukunftsweisende E-Commerce-Lösungen

München, 06.02.2025- Die Digitalagentur asioso und Shopware haben heute ihre Partnerschaft bekannt gegeben, die die Entwicklung innovativer E-Commerce-Lösungen vorantreiben wird.

Shopware, ein deutsches Technologieunternehmen und hat sich als Marktführer im digitalen Handel etabliert. Die Plattform ist weltweit in verschiedensten Branchen im Einsatz und überzeugt durch ihre Flexibilität und Leistungsfähigkeit.

Namhafte Unternehmen wie Stabilo, Philips und Spezi setzen bereits auf Shopware, um ihre digitalen Vertriebskanäle zu optimieren und Kundenerlebnisse zu verbessern.

Die Shopware-Plattform zeichnet sich durch folgende Kernkompetenzen aus:

-Flexible B2B- und B2C-E-Commerce-Lösungen

-Hochskalierbare Technologieplattform

-Umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten

-Nahtlose Integrationen

-Moderne API-Architektur

-Komplexe Mandantenfähigkeit

„Die Partnerschaft mit asioso ist eine wahre Bereicherung! Mit ihrer Expertise in den Bereichen Digitale Strategie, Systemauswahl und Implementierung insb. in Sachen PIM, Frontends und Marketing-Automation wird das Team von asioso Unternehmen dem gehobenen Mittelstand hochperformante E-Commerce-Architekturen mit Shopware liefern. Daher freue ich mich sehr über diese neue Partnerschaft und enge Zusammenarbeit mit dem gesamten Team!“, lobt Marcel Siebein, Partner Manager bei Shopware.

Nico Rehmann, Geschäftsführer von asioso, ergänzt: „Die Zusammenarbeit mit Shopware ermöglicht es uns, unseren Kunden innovative E-Commerce-Lösungen anzubieten. Mit unserem Fokus auf technische Implementierung, Schnittstellenentwicklung, Kreativ- und Designkonzepten sowie strategischer Beratung können wir die Bedürfnisse unserer Kunden optimal adressieren.“

In den kommenden Monaten planen Shopware und asioso die Umsetzung mehrerer innovativer Projekte, die die Stärken beider Unternehmen kombinieren und neue Maßstäbe im E-Commerce setzen werden.

Über Shopware Shopware ist ein deutscher E-Commerce-Plattform-Anbieter mit Hauptsitz in Schöppingen, Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen wurde 2000 gegründet und beschäftigt heute über 300 Mitarbeiter. Als Open-Source-Lösung unterstützt Shopware Händler weltweit bei der Digitalisierung ihrer Vertriebskanäle. Die Plattform zeichnet sich durch hohe Flexibilität, Skalierbarkeit und eine starke Community aus. Shopware bedient Kunden aus verschiedensten Branchen – vom Mittelstand bis zu internationalen Großunternehmen.

Über asioso Die Digitalagentur asioso ist ein führender Partner für ganzheitliche digitale Transformationslösungen mit Sitz in München. Seit der Gründung im Jahr 2011 hat sich das Unternehmen auf innovative E-Commerce-, PIM- und technologiegetriebene Digitalstrategien spezialisiert. Mit einem interdisziplinären Team von über 50 Experten entwickelt asioso maßgeschneiderte digitale Lösungen für mittelständische und große Unternehmen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung komplexer Technologiearchitekturen, individuellen Softwarelösungen, Kreativ- und Designkonzept sowie strategischer Digitalberatung.

