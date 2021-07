Animationsfilm feiert Deutschlandpremiere

Im Leipziger Cineplex feierte am 03.07.2021 unser Animationsfilm “Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs”, der in Zusammenarbeit von mastersolution AG – pixblestudios mit SOFTMACHINE Immersive Productions GmbH unter Regie von Peter Popp entstanden ist, Premiere in Deutschland.

Der neue Film verbindet Unterhaltung mit einer aktuellen Message: dem Schutz der Umwelt, insbesondere der Meere und wird u. a. mit den Stimmen der Stars Veronica Ferres, Emilia Schüle, Andreas Bourani, Hannes Jaenicke gezeigt. Die liebenswerten Helden Barsch Shorty, seine Schwester Indigo und der Sägefisch Jake begeistern mit ihrer Suche nach einem magischen Ort die ganze Familie.

Film Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs | Deutsche Filmbewertung und Medienbewertung FBW (fbw-filmbewertung.com): “Prädikat besonders wertvoll”

https://www.fbw-filmbewertung.com/film/shorty_und_das_geheimnis_des_zauberriffs

Kurzinhalt

Shorty, ein kleiner Korallenfisch, begibt sich mit seiner Schwester und seinem besten Freund auf eine abenteuerliche Reise durch die unbekannten Weiten des Ozeans, um das legendäre Zauberriff zu finden. Ein fischtastisches Abenteuer für die ganze Familie!

Der quirlige Riffbarsch Shorty ist mit seiner kleinen, über alles geliebten Schwester Indigo und seinem besten Kumpel Jake, einem übermütigen Sägefisch, in einem farbenprächtigen Korallenriff zuhause. Shorty und Jake wollen endlich einmal das jährliche Fußballturnier um den Riffpokal gewinnen, da verwüstet ein riesiges Schleppnetz einer Fischfangflotte ihre tropische Unterwasserwelt in Sekundenschnelle. Die beiden Freunde entgehen nur knapp dem Unglück, aber Indigo bleibt zunächst wie vom Meeresboden verschluckt. Als die drei Freunde endlich wieder vereint sind, machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem geheimnisvollen Zauberriff, von dem ihnen die weise Krake Oana erzählt hat. Sie hoffen, dort ein neues, sicheres Zuhause zu finden. In einem Wettlauf mit der Zeit geraten Shorty, Jake und Indigo bei ihrer abenteuerlichen Odyssee in eine faszinierende Tierwelt aus Quallen, Haien, Walen und Delfinen.

Sammlung von Presse- und Informationsmaterial zu unserem Kino-Film: “Shorty und das Geheimnis des Zauberriffs”:

Link zum Kino-Trailer: www.vimeo.com/reefdistribution/shorty-trailer-de

Link zu mehreren Presse-Materialien u.a. Presseheft, Plakat, Pressefotos, Synopsis, etc.: http://www.alpenrepublik.eu/shorty.html

Über pixablestudios: Der Name pixablestudios steht für komplexe und technisch anspruchsvolle 3D Animation und Koproduktionen in Spielfilmlänge sowie Full-Dome Projektionen, interaktive Lösungen und 3D Assets Produktion. In Zusammenarbeit mit der mastersolution AG bietet pixablestudios ein umfassendes Know-how in der Produktion von komplexen 3D Inhalten und der Umsetzung ganzheitlicher Prozess- und Workflow Lösungen für verschiedene Branchen und Industrie 4.0.

Firmenkontakt

PiXABLE STUDIOS Mastersolution AG

Frank Lenhard Director Production

Buchenstr. 16 b

01097 Dresden

+49 351 563 4136-0

info@pixablestudios.com

http://www.pixablestudios.com

Pressekontakt

markor Agentur für Marketing & Kommunikation

Sandy Lietz

Kolpingstrasse 19

08058 Zwickau

+49 (0) 375 4406955

info@mark-or.de

http://www.mark-or.de

Bildquelle: ©Hannes Magerstaedt