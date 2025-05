SIAB eG versorgt Mitglieder mit bezahlbarem Wohnraum

Baukosten treiben die Kaufpreise nach oben. Als Folge dessen steigen die Mietpreise und sorgen für weniger bezahlbaren Wohnraum. In diesen Zeiten ist eine Wohnungsbaugenossenschaft wie die SIAB eG daher der perfekte Partner.

Durch die schlechten Finanzierungskonditionen, gestiegene Materialkosten und hohe regulatorischen Anforderungen wurde in den letzten Jahren zu wenig gebaut. Die Zielvorstellung von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr konnte die letzten Jahren nicht im Ansatz erreicht werden, wodurch der Mietmarkt mittlerweile extrem übersättigt ist. Die Mieten sind daher signifikant gestiegen und nehmen einen immer größeren Anteil der Gesamtausgaben deutscher Bürger ein.

Insbesondere in diesen Zeiten ist ein fairer und transparenter Partner daher unerlässlich. Als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft bietet die SIAB Wohnungsbaugenossenschaft ihren Mitgliedern lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum im Rhein-Main-Gebiet. In Abgrenzung zur „klassischen“ Wohnungsbaugenossenschaft ist die SIAB eG als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft in der Lage, ihre Wohnungen nicht nur zur Miete, sondern auch zum Kauf anzubieten.

Eine Wohnungsbaugenossenschaft unterscheidet sich grundsätzlich von anderen Akteuren auf dem Immobilienmarkt. Während Investoren als oberste Prämisse die Renditemaximierung haben, liegt der Fokus bei Wohnungsbaugenossenschaften wie der SIAB eG auf der Förderung der eigenen Mitglieder. Es ist expliziter Förderauftrag der SIAB Wohnungsbaugenossenschaft eG, die eigenen Mitglieder mit lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum zu versorgen.

Dieser Aufgabe kommt die SIAB eG bereits seit über einem viertel Jahrhundert nach und hat mittlerweile I mmobilien in Marktheidenfeld, Darmstadt und Raunheim im Bestand. Die Mitglieder der SIAB eG werden umfassend gefördert. Neben dem bezahlbaren Wohnraum können Mitglieder unter anderem von staatlicher Förderung, Dividende und Einkaufsvorteilen im Internet profitieren.

Weitere Informationen zur SIAB Wohnungsbaugenossenschaft eG finden Sie hier.

Die SIAB Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft, die 1998 gegründet wurde. Ihr Förderzweck ist das Bereitstellung von lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum für die eigenen Mitglieder.

