Sichelzellkrankheit: Früherkennung rettet Leben

Die Sichelzellkrankheit ist weltweit eine der am häufigsten vorkommenden Erbkrankheiten. Die Blutkrankheit schränkt die Funktion lebenswichtiger Organe ein. Unerkannt kann die Sichelzellkrankheit zu schwersten gesundheitlichen Komplikationen und im schlimmsten Fall schon zum Tod im Kindesalter führen. Dabei ist die Sichelzellerkrankung im Kindesalter gut behandelbar – verbunden mit einer besseren Lebensqualität für die betroffenen Kinder.

Seit 2021 werden in Deutschland Neugeborene im Rahmen des Neugeborenenscreenings auf die Sichelzellerkrankung untersucht, um bei Bedarf frühzeitig die entsprechende Therapie einzuleiten. Hierzulande sind etwa jährlich 3.000-5.000 Menschen von der Blutkrankheit betroffen. In einem Live Webinar informieren renommierte Referentinnen und Referenten über den Status quo des Neugeborenenscreenings in Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Hausärztinnen und Hausärzten über medizinische Hintergründe und praktische Fragestellungen zu Früherkennung, Diagnostik und Therapie.

Wann: Mittwoch, 23.11.2022, 15:00 – 16:30 Uhr

Wer: Referenten aus Universitätskliniken für Journalisten, Kinderärzte, Hebammen und Apotheker

– PD Dr. med. Lena Oevermann, Charite, Universitätsmedizin Berlin, geht auf die medizinischen Hintergründe der in Deutschland seltenen Sichelzellkrankheit ein

– Professor Dr. med. Holger Cario, Universitätsklinikum Ulm, setzt seinen Schwerpunkt auf die hämatologische Diagnostik beim Neugeborenenscreening

– Dr. med. Matthias Bleeke, Universitätsklinikum Eppendorf, Hamburg wird auf das praktische Vorgehen und die Wege der SCD Patienten beim Neugeborenenscreening eingehen und mit Dr. med. Christian Kebelmann-Betzing, niedergelassener Kinderarzt, Fallstricke und Fallbeispiele diskutieren

Alle Informationen und Anmeldung unter: https://www.apocarepharma.de/index.php/de/messe-und-termine/187-23-11-2022-status-quo-zum-neugeborenenscreening-webinar

Über die Sichelzellkrankheit

Bei der Sichelzellkrankheit (Sichelzellanämie) handelt es sich um eine Erkrankung der roten Blutkörperchen (Erythrozyten). Auf Grund einer Veränderung im Erbgut der Betroffenen verlieren die Erythrozyten ihre runde und geschmeidige Form und werden zu harten und unbeweglichen Zellen, die Sichelzellen genannt werden. Die Sichelzellen sind unbeweglicher als gesunde Erythrozyten und können so kleinere und kleinste Blutgefäße nicht mehr erreichen und mit Sauerstoff versorgen. Die Folge können Schmerzen, Schädigungen des Herz-Kreislaufsystems, des zentralen Nervensystems und der Milz sein, die bis zum lebensbedrohlichen Versagen der Milz führen können.

Weitere Informationen: https://sichelzellerkrankung.de

Die Apocare Pharma GmbH vertreibt und produziert pharmazeutische Wirkstoffe unter wirtschaftlichen Aspekten und wird gleichzeitig höchsten Qualitätsansprüchen gerecht. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mit Sitz in Bielefeld ein umfangreiches Portfolio an Medizinprodukten im Exklusivvertrieb.

