Sicher im Herbst: Jetzt Bremsen, Licht und Reifen prüfen

Mit einem technisch einwandfreien Fahrzeug und vorausschauender Fahrweise böse Überraschungen vermeiden

LEVERKUSEN, 19. November 2025 – Wenn Nebel, Regen und Laub die Straßen in herbstliche Rutschbahnen verwandeln, ist besondere Aufmerksamkeit gefragt. Regennasse Fahrbahnen und feuchtes Laub verlängern den Bremsweg, während die früh einsetzende Dunkelheit die Sichtverhältnisse erschwert. Für Autofahrer bedeutet das: Konzentration, Gelassenheit und vor allem vorausschauendes Fahren sind jetzt das A und O.

Doch nicht nur die Fahrweise, auch die Fahrzeugtechnik muss auf die Jahreszeit vorbereitet sein. Reifen sollten über ausreichend Profil und korrekten Luftdruck verfügen, Scheibenwischer streifenfrei arbeiten und die Beleuchtung in allen Funktionen überprüft werden – von Abblend- über Nebel- bis zum Bremslicht.

Bremsbeläge: Kleine Ursache, große Wirkung

Besonders wichtig ist ein Blick auf die Bremsanlage, denn sie ist das wichtigste Sicherheitssystem des Fahrzeugs. Dabei kommt den Bremsbelägen eine zentrale Rolle zu. Sie müssen hohen Belastungen standhalten und auch bei wechselnden Temperaturen zuverlässig greifen. „Abgenutzte oder ungleichmäßig abgefahrene Bremsbeläge mindern die Bremsleistung erheblich und können den Bremsweg deutlich verlängern“, erklärt Experte Hartmut Kiessling von Textar „Eine regelmäßige Kontrolle – idealerweise im Rahmen des Herbst-Checks – sorgt dafür, dass die Bremsanlage jederzeit optimal funktioniert.“

Wer jetzt einen kurzen Technik-Check durchführen lässt, ist nicht nur sicherer unterwegs, sondern vermeidet auch teure Folgeschäden. So gilt: Gut vorbereitet und ruhig am Steuer – dann kann der Herbst kommen.

Weietere Information zu Textar finden Sie hier.

Über TMD Friction

TMD Friction ist ein führender globaler Anbieter von hochwertigen Bremsbelaglösungen für die Automobil- und Bremsenindustrie. Das Unternehmen entwickelt und produziert Scheibenbremsbeläge und Trommelbremsbeläge für Pkw und Nutzfahrzeuge. Seit 1878 stellt sich TMD Friction der Herausforderung, Mobilität sicherer zu machen – und hat sich seitdem als weltweit führender Spezialist für Reibungstechnologie etabliert.

TMD Friction beliefert Fahrzeughersteller mit Premium-Produkten für die Erstausrüstung sowie den internationalen Ersatzteilmarkt mit den renommierten Marken Textar, Mintex, Don, Pagid, Cobreq und Bendix. Mit über 100 Jahren Erfahrung und Kompetenz im Bereich Motorsport umfasst das Portfolio für den Rennsport auch Hochleistungs-Bremsbeläge der Marken Pagid Racing und Mintex Racing, die selbst unter extremen Bedingungen höchste Bremsleistung gewährleisten.

Mit einem globalen Netzwerk von mehr als 4.200 Reibungsexperten weltweit und Standorten in Europa, im Nahen Osten, den USA, Brasilien, Mexiko, China und Japan ist TMD Friction eine treibende Kraft für eine sichere und nachhaltige Zukunft der Mobilität.

