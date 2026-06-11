Sicher & skalierbar: jetzt wechseln zum CBXNET-Rechenzentrum

Der Berliner IT-Provider CBXNET zeigt, wie mit modernem Colocation Risiken minimiert, Kosten gesenkt und zukunftssicher skaliert werden kann.

Die Anforderungen an IT-Infrastrukturen steigen stetig: Höhere Sicherheitsstandards, gesetzliche Vorgaben, schnelle Verfügbarkeit und zuverlässige Performance sind heute entscheidende Faktoren für den Unternehmenserfolg. Die Unternehmens-IT wird damit zunehmend zu einem strategischen Wettbewerbsfaktor und zentralen Baustein moderner Geschäftsmodelle und Digitalisierungsstrategien.

Die Berliner CBXNET combox internet GmbH zeigt mit ihren redundanten Rechenzentren, wie modernes Colocation Risiken minimiert, Kosten senkt und gleichzeitig zukunftssicher skaliert.

Die versteckten Kosten und Risiken eigener Serverräume:

Neben der mangelnden Ausfallsicherheit führen interne IT-Räume oft zu Sicherheits- und Compliance-Lücken, da mehrstufige physische Barrieren fehlen. Zudem belastet der Eigenbetrieb Unternehmen mit hohen Kosten für Hardware,

Kühlung, Energie und Netzanbindung. Mit CBXNET können Unternehmen ihre IT-Strategie entlang von Performance, Sicherheit, Compliance und Wirtschaftlichkeit ausrichten und profitieren langfristig von einer ausgewogenen hybriden Architektur.

„Die Auslagerung der IT-Infrastruktur in unsere professionellen Berliner Rechenzentren stärkt die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und digitale Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Stephan Höhn, Geschäftsführer der CBXNET combox internet GmbH. „Als langjährig erfahrener Betreiber garantieren wir echten Datenschutz vor dem US CLOUD Act und bieten eine DSGVO-konforme Alternative zu den großen Hyperscalern. Unsere Kunden profitieren von einer erstklassigen Netzanbindung, persönlichem Support und voller Kostenkontrolle.“

Physische Sicherheit und flexible Kontrolle:

Die redundanten Standorte von CBXNET bieten moderne physische Zugangskontrollen, lückenlose Videoüberwachung und zertifizierte Sicherheitskonzepte, die auch regulatorische Anforderungen wie DSGVO und ISO 27001 abdecken.

Die Vorteile beim Server-Housing auf einen Blick:

✓ Schnelle Inbetriebnahme: Startbereit innerhalb weniger Tage.

✓ Maximale Flexibilität: Einzeln abschließbare Racks & Compartments sowie eigenständiger 24/7-Kundenzugang.

✓ Datenschutz und Compliance: Besonders auch bei sensiblen Daten bleiben die Anforderungen an Datenschutz, Datenhoheit und regulatorische Vorgaben gewahrt.

✓ Transparente Kosten: Planbarkeit durch ein faires, transparentes Abrechnungsmodell.

Höchste Performance für hybride Workloads:

Über strenge Service Level Agreements (SLAs) garantiert CBXNET eine Netzwerk-Verfügbarkeit von 99,9 %. Die Rack-Anbindungen sind mit bis zu 10 Gbit/s möglich. Dank der physischen Nähe der Standorte in Berlin profitieren Unternehmen zudem von minimalen Latenzen – ideal für hybride Workloads und Edge-Computing-Szenarien.

Alle Informationen zum Thema Rackhousing finden Sie auf unserer

neuen Webseite: https://rackhousing.cbxnet.berlin/

Kurzprofil CBXNET

Als Berliner Internetpionier arbeiten wir mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von

Unternehmensprozessen und entwickeln als IT-Dienstleister für KMU innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Wir schaffen Breitbandverbindungen mit flexiblen Laufzeiten über hochsichere Zugangsnetze. Dafür betreiben wir in Berlin & Umland ein eigenes Richtfunknetz für Business-Internetanbindungen und Standortvernetzungen. Im Berliner Raum sind wir zudem spezialisiert auf IT-Services für Events, bundesweit ermöglichen wir mit unseren Multi-Carrier-Bonding Lösungen breitbandiges Internet an fast jedem Ort. Wir betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

Pressekontakt:

Simone Würdinger | Presse

CBXNET combox internet GmbH

Landhausstraße 22 | 10717 Berlin

Tel: +49 (30) 5900 69-36

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Als Berliner Internetpionier arbeitet CBXNET mit jahrzehntelanger Erfahrung und Kompetenz an der Digitalisierung von Unternehmensprozessen und entwickelt als IT-Dienstleister für den Mittelstand innovative Lösungen und Produkte rund ums Internet. Dazu verfügt CBXNET in Berlin über ein eigenes Richtfunknetz zur Breitbandvernetzung und betreiben redundante Rechenzentrumsflächen für hochverfügbare Unternehmensanwendungen.

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030-56005900



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